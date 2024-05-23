İzmir'in Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında, umuda yolculuk hayalleri kuran 44 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin başarılı operasyonlarıyla kurtarıldı. 23 kaçak göçmen ise yakalanarak yetkililere teslim edildi.

Sahil Güvenlik'ten Üçlü Operasyon

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 22 Mayıs sabah saatlerinde Dikili ve Seferihisar açıklarında üç farklı operasyon düzenledi. İlk operasyonda, Dikili açıklarında lastik botla Avrupa'ya geçmeye çalışan 23 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler arasında 7'si çocuktu.

Motor Arızası Kabusa Döndü

Bir saat sonra, yine Dikili açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik botta mahsur kalan 19 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler arasında 3 çocuk bulunuyordu.

Yunanistan'dan İtildiler

Aynı sabah, Seferihisar açıklarında Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen bir lastik botta bulunan 25 kaçak göçmen daha, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında 13 çocuk vardı.

Göçmenler İl Göç İdaresi'ne Teslim Edildi

Kurtarılan ve yakalanan tüm kaçak göçmenler, gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.