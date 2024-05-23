İzmir'in Bayraklı ilçesinde, iddiaya göre uyuşturucu ticareti nedeniyle çıkan silahlı saldırıda 28 yaşındaki Hüseyin Akgün hayatını kaybetti, 10 yaşındaki bir çocuk ile 32 yaşındaki bir kişi yaralandı. Polis, saldırganların peşinde.

Plakasız Otomobille Gelmişler

Olay, 22 Mayıs akşam saatlerinde Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi'ndeki bir büfe önünde meydana geldi. Plakasız bir otomobille gelen E.K. (30) ve M.D. (27) isimli şüpheliler,büfe önündekilere tabancayla ateş açtı.

1 Ölü, 2 Yaralı

Saldırıda Hüseyin Akgün belinden, 10 yaşındaki M.A.Ö. kasık bölgesinden, 32 yaşındaki H.A. ise kolundan yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak Hüseyin Akgün kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Uyuşturucu Ticaretinden Kaynaklı Husumet

Polisin yaptığı ilk incelemede, saldırganların Hüseyin Akgün ve H.A. ile uyuşturucu ticareti nedeniyle husumetli olduğu iddia edildi. Olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.