CHP’nin Tunç Soyer’i İstanbul’a ihraç ettiklerini belirten İnan; “Bu zamana kadar İzmir’de belediye başkanlığı yapmış isimlere teşekkür ediyorum. Vatandaşa hizmet götürmede sınıfta kaldılarsa da içlerinde İzmir sevgisi olduğuna inanıyorum. Ama bugün, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu sevgiyi bir kenara bıraktı. Sn. Soyer bugün nerde? İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasına destek oluyor. İzmir’i bu kadar sevmelerine rağmen; Sayın Soyer’i İstanbul’a ihraç ettiler. Ve İzmir’in 15-16 ilçesine aday ithal ettiler. Siyasi ithalat ve ihracat yaptılar. Bunu da seçmene dayatma yaparak sürdürüyorlar.” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yine CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay’a destek vermediğini vurgulayan İnan; “CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, Tunç Soyer için çıkıp dedi ki; “Bir dakika dahi benim yanımda durmadı. Şimdi gitti İstanbul’da çalışıyor.” Tunç Bey, bugün CHP’nin aday gösterdiği kişinin yanında durmuyor, aday da çıkıp bunu açıkça ifade ediyor. İzmir’de CHP Büyükşehir Belediye Başkanı bir dakika dahi yanında durmadığı Büyükşehir Belediye Başkan adayı için seçmenden nasıl oy isteyecek? Gelin bu isme destek olun, yanında durun diye nasıl diyecek. CHP’ye gönül veren seçmen bu adayın yanında nasıl duracak.” dedi.

CHP adaylarının dahi aday oldukları ilçelerden oy kullanamayacaklarını söyleyen İnan; “Bugün CHP’nin İzmir’e aday gösterdikleri isimlerin üçte ikisi aday oldukları ilçelerde oy kullanabilecek isimler değil. Bırakın aday oldukları ilçeyi tanımaları, o ilçede ikametleri dahi yok.” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay’ın CHP’nin değil Özgür Özel’in adayı olduğunu belirten İnan; “Bugün CHP’nin İzmir adayı, Karşıyaka Belediye Başkanı. Ben Karşıyaka bölgesinin milletvekiliyim. Vatandaştan en çok şikayet aldığımız nokta ise belediyedeki maaşların ödenmemesi. Onlarca vatandaşına maaş bile ödeyemeyen Karşıyaka Belediye Başkanı bugün ise CHP’nin Büyükşehir belediye başkan adayı” dedi.

CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay’ın Karşıyaka’da belediyecilik noktasında zayıf olduğunu söyleyen İnan; “Karşıyaka’daki organizasyonu beceremeyen, CHP’li isimler tarafından belediyecilik noktasında her zaman tenkit edilen bir ismi aday gösterdiler. Neden? Özgür Özel’i destekledi diye. CHP’de bu işler liyakate, belediyecilik hizmetlerindeki başarıya bakmıyorlar. Parti için savaşlarda birbirlerine vefa gösterdikleri bir pozisyon oldu. Görülüyor ki; Cemil Tugay CHP’nin adayı değil. Cemil Tugay, Özgür Özel’in adayı.” dedi.

CHP ve AK Parti’nin İzmir büyükşehir belediyesi adaylarını karşılaştıran İnan; “Bugün Hamza Bey İzmir’i tanıyan, İzmir’in sorunlarına çözüm üretmiş, İzmir’i sokak sokak bilen bir isim. Bu nedenle Hamza Dağ üzerinden bir istismar çalışması yapamıyorlar. Bir yanda İzmir’e belediyecilik noktasında vizyonu geniş, İzmir’e emeği dağ gibi büyük olan bir isim varken diğer yanda kendi belediye başkanlarının bir dakika dahi adaylarının yanında durmadığı bir durum var. İzmirliler bu tabloyu görüyor.” İfadelerini kullandı.

Panelin sonuna doğru İnan; “Tüm İzmirli hemşerilerime; iş adamlarımıza, öğretmenlerimize, işçilerimize, emeklilerimize sesleniyorum; bir dönem gelin AK Belediyeciliğe fırsat verin, Hamza Dağ’a fırsat verin. Şehrimizin kronik sıkıntılarını hep birlikte çözelim.” diyerek İzmirlilere seslendi.