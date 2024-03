Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Ramazan ayının ilk iftarını ilçede yaşayan şehit aileleri ve gazilerle paylaştı. Gönüllerin birleştiği bu anlamlı buluşmada Başkan Pehlivan, konuklara duyduğu saygı ve sevgiyi vurgulayarak, "Sizler bizim en kıymetlilerimizsiniz. Her sözünüz başımızın tacıdır" dedi.

Ramazan'ın manevi atmosferini hissetmek adına düzenlenen iftar buluşmasına Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Recep Doğru ve birçok şehit ailesi ile gazi katıldı.

Başkan Pehlivan'ın Duygusal Mesajı

Başkan Aydın Pehlivan, iftar sofrasında şehit aileleri ve gazilere hitaben yaptığı konuşmada, "Sizler bizim için çok değerlisiniz. Her biriniz vatanımızın kahramanlarıdır. Sizin için ne yapsak azdır. Her talebiniz bizim için emirdir. Sizlerin her sözü, her isteği başımızın üzerindedir. Bu iftar buluşması, sizlere duyduğumuz sevgiyi ve saygıyı ifade etmek adına düzenlenmiştir" şeklinde konuştu.

İftar Buluşmasının Önemi

Ramazan ayının ilk iftarında şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmenin önemine vurgu yapan Başkan Pehlivan, "Ramazan, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, paylaşmanın en güzel örneğini yaşadığımız müstesna bir aydır. Bu iftar buluşması, sizlerle birlikte olmanın ve birlikte dua etmenin anlamını taşıyor. Sizlere minnettarız, dualarınız bizimle. Ramazan'ın manevi huzurunu birlikte yaşamak bizim için ayrı bir mutluluk" dedi.

HEP YANINIZDAYIZ

İftar sonrası şehit ailelerine “Şehadet makamına erişerek Peygamberimize komşu olmuş şehitlerimizin bizlere en kıymetli emaneti olan ailelerimiz” diyerek seslenen Başkan Pehlivan, “Tarihe sığmayan şehitleri doğuran analar, onları büyüten babalar, yoldaşı olmuş gardaşlar, hayatını birleştirmiş kıymetli eşler, kahraman gaziler; sizlerle bugün bir arada olmanın maneviyatı, bana göre her şeyden önde geliyor. Menemen Belediyesi her zaman, her koşulda sizlerin yanındadır. Sizin her sözünüz, her talebiniz bizim başımızın tacıdır. Her birinizin Mübarek Ramazan ayının sağlıkla ve bereketle geçmesini diliyorum” dedi.

VATANINI EN ÇOK SEVEN…

“Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.” sözünü ilke edinmiş bir şekilde Menemen’imizin kalkınması için tabir-i caizse bir seferberlik içindeyiz” diyerek, hafta sonu açılışı yapılan Türkiye’nin en büyük tematik çocuk oyun köyünün şehit ve gazi çocukları için ücretsiz olacağını belirtti.

Teşekkür plaketi

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın konuşması sonrasında sahneye çıkan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Recep Doğru, Başkan Pehlivan’a, gaziler ve şehit ailelerine olan desteğinden dolayı plaket ve çiçek takdim etti.