Türk-İş'e bağlı Belediye İş Sendikası İzmir Şubeleri ile SODEM-SEN ve büyükşehir bürokratları arasındaki Toplu İş Sözleşmesi (TİS) krizi, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde çalışan yaklaşık 8 bin işçiyi etkiliyor. Krizin çözüme kavuşmaması nedeniyle işçiler, yarın sabah saat 8.00'de başlayacak olan iş bırakma eylemi gerçekleştirecek.

TİS Krizi Devam Ediyor: Geçim Derdinde İşçilerin Eylemi

Ocak ayında başlayan yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması, sendikalar ile büyükşehir belediye bürokratları arasındaki gerginliği artırıyor. İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ şirketlerinde çalışan işçileri temsil eden sendikalar, maddi taleplerinin karşılanmaması nedeniyle krizde ısrar ediyor.

Yaklaşık 8 bin işçiyi ilgilendiren TİS krizinin devam etmesi, işçileri ekonomik taleplerini dile getirmek için bir araya gelmeye yönlendirdi. Yarın gerçekleştirilecek olan iş bırakma eylemi, krizin çözümü için bir adım olarak nitelendiriliyor.

İşte sendikadan yapılan açıklama;

Kamuoyunun bildiği gibi, Belediye-iş Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında devam eden, Büyükşehir, İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ' daki 8000 emekçiyi etkileyen toplu iş sözleşme görüşmeleri, belediye yönetiminin akla mantığa sığmayan teklifi karşısında uyuşmazlıkla sonuçlandı.

05 Mart 2024 Salı günü "artık bıçak kemiğe dayandı” diyen sendikamız üyesi binlerce emekçi kitlesel yürüyüş ve basın açıklamasıyla sesini duyurdu, belediye yönetiminin duyarsızlığını protesto etti.

İşverenin bu uzlaşmaz tavrı karşısında toplu sözleşmenin ne zaman sonuçlanacağı endişesi taşıyan Büyükşehir, İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve iZULAş çalışanı binlerce emekçi, işverenin emekçilerin taleplerine duyarsız kalarak toplu iş sözleşmesi için adım atmayarak emekçileri adım adım greve zorlaması azim ve motivasyonlarını etkilemiştir. Büyükşehir, İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ çalışanı binlerce emekçi, işverenin komik zam teklifi ve duyarsız tavrının neden olduğu moral bozukluğu sebebiyle 8 Mart 2024 Cuma günü sabah (yarın) protestolarını sürdüreceklerdir.

Belediye yönetimi ve ilgili çevrelerin emekçilerin geçim derdine duyarsızlığı devam ettiği takdirde, önümüzdeki hafta içinde Büyükşehir, İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ çalışan binlerce emekçi, anayasal demokratik haklarını kullanarak, tüm işyerlerinde protestolarını artırarak devam edeceklerdir.

Emekçiler, yaşanan siyasi çekişmelerin, kavgaların parçası, tarafı sorumlusu değildir.

Bu nedenle, toplu iş sözleşme sürecinde İzmir halkının yaşayacağı aksaklıkların sorumlusu da geçim derdindeki emekçiler değil, onların sesini duymayanlar olacaktır.

Belediye emekçileri seçim değil, geçim derdindedir."