AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın mart ayına ilişkin olarak yaklaşık 1 milyar 150 milyon liralık yaşlılık ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdığını duyurdu.

Bursalı, kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları kapsamında mart ayında İzmir'de 275 bin 875 kişiye 642 milyon 147 bin TL yaşlılık aylığı, 219 bin 632 kişiye de 506 milyon 93 bin TL engelli aylıklarının ödendiğini belirtti.

Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata aktif katılımlarını sağlamak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilen kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programlarına değinen Bursalı, "Bu programlar sayesinde hiçbir vatandaşımız kendini dışlanmış hissetmiyor. Biz AK Parti olarak sosyal yardım konusuna her zaman hak temelinde baktık. Bu yaklaşımımız sayesinde vatandaşlarımızın dezavantajlı durumda olmamalarını sağladık ve bu desteği sürdürüyoruz. Bakanlığımız, günün şartlarına ve ihtiyaçlara uygun yeni programlar geliştirmeye devam ediyor." şeklinde konuştu.