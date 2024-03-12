İzmir merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen operasyon, örgütsel irtibatlar, ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatları ve askeri okul mülakatlarındaki örgütsel kodlama tespitleri üzerine odaklandı.

Hedefteki Şüpheliler

Operasyon kapsamında, örgüt mensubiyetlerine dair deliller bulunan 3'ü Kara Kuvvetleri, 2'si Hava Kuvvetleri ve 4'ü Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 6'sı muvazzaf 9 asker ile darbe girişimi sonrasında ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olan 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Eş Zamanlı Operasyon

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı'nın desteğiyle, şüphelilerin bulunduğu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yakalanan Şüpheliler ve Devam Eden Çalışmalar

Operasyon sonucunda 18 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri devam ediyor. Diğer 5 kişinin yakalanması için ise çalışmalar sürdürülüyor.