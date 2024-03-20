FIFA, Süper Lig'de 1 takıma süresiz, 4 Süper Lig ve 1 Birinci Lig takımına ise üçer dönem transfer yasağı getirdi.

FIFA'nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'a süresiz, Yukatel Adana Demirspor, Bitexen Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve TÜMOSAN Konyaspor'a ise 3'er dönem transfer yasağı uygulanacak.

Birinci Lig'den Eyüpspor da FIFA'nın 3 dönem transfer yasağı getirdiği takımlar arasında yer alıyor.

Eyüpspor'dan Açıklama Geldi!

Eyüpspor, kendilerine gelen transfer yasağını 24 saat içerisinde kaldıracaklarını duyurdu.

Eyüpspor'un konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kulübümüz tarafından Jakhongir Urozov'un bir önceki kulübü Bunyodkor Kulübü ile transfer sözleşmesinden kaynaklanan 100.000 Euro transfer bedeli taksitinin ödenmesine ilişkin FIFA tarafından verilen karar uyarınca yapılması gereken ödeme, karşı kulübün tarafımıza bildirdiği banka swift sisteminde yaşanan aksaklıktan ötürü yapılamamıştır. Bu aksaklıktan dolayı yaşanan gecikmeden ötürü FIFA tarafından "alacak ödeninceye kadar" transfer yasağı konulmuş olup, ilgili doğru banka bilgisinin Kulübümüze ulaşmasını müteakip 24 saat içinde ödeme yapılarak transfer yasağı kaldırılacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." ifadelerine yer verildi.