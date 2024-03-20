İzmir'in Konak ilçesinde, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) düzenlediği Nevruz etkinliğinde, terör örgütü lehine slogan attıkları belirlenip gözaltına alınan 36 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

DEM Parti'nin Düzenlediği Nevruz Etkinliği

DEM Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından önceki gün öğle saatlerinde, Gündoğdu Meydanı'nda Nevruz etkinliği düzenlendi. Etkinliğin sona ermesinin ardından meydanda kalarak terör örgütü lehine slogan attığı tespit edilen 7 şüpheli, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, alanla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, terör örgütü lehine slogan atan diğer şüphelileri de tespit etti. Dün ve bugün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 29 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda 1 av tüfeği ve fişek, örgütle bağlantılı 1 bez parçası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

İzmir'deki Nevruz etkinliğinde gözaltına alınan 36 şüpheli, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, terör örgütü lehine slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına alındıkları belirtilirken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.