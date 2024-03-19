İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, mal varlıklarını açıkladı.

Mart 2019'da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, yeni dönem için partisi tarafından aday gösterilmemişti. Başkan Soyer'in beş yıllık görev süresi 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından sona erecek.

Soyer, kendisinin ve eşi Neptün Soyer'in mal varlıklarını kamuoyuyla paylaştı. Mal varlıkları arasında 2010 model Wolskwagen marka bir binek otomobil dikkat çekti. Ayrıca nakit olarak 31 bin Euro ve 940 bin Türk Lirası ile 1 buçuk milyon liralık bireysel emeklilik fonu olduğunu açıkladı.

İşte Soyer çiftinin merak edilen mal varlıkları: