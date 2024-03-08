İzmir Otobüscüler ve Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Erdem Mert’in açıklamaları şöyle:

‘Servis taşımacılığı mesleğini icra eden esnaflar olarak, kutsal bir meslek icra ediyoruz. Ailelerimizin çocuklarını, bugünün küçüklerini yarının büyüklerini güvenli bir şekilde eğitim kurumlarına ulaştırıyoruz. Ülkemizde çok önemli bir istihdam yaratan, ülke ekonomisine büyük katkı sunan fabrikaların işçilerini, yöneticilerini, devletimizin çeşitli kademelerinde çalışan kamu personellerini, vatani görevini yerine getiren askerlerimizi, komutanlarımızı, polislerimizi evlerinden işlerine güvenli bir şekilde götürüyoruz.

Servis Taşımacılığı Esnafı olarak çok ciddi sermaye ayırmanın yanısıra bir çok kuruma fazla sayıda belge hazırlıyoruz. Uygulamalı ve teorik sınavlara giriyoruz. Reflekslerimizin ölçümünden tutun da zararlı maddeler kullanıp kullanmadığımız kontrol ediliyor. Bu kontrollerin hepsi esnafımızın, öğrencilerimizin ve taşıdığımız personelin güvenliği için. Bundan da memnunuz.

Biz, S plakalı servis araçlarımızla kanunun bize belirlediği tüm mevzuatlara ve belgelere uygun ve yasal biçimde mesleğimizi yapıyoruz. Vergiye tabiyiz. Taşıma karşılığı fatura kestiğimiz anda vergimizi tevkifatla birlikte anında ödüyoruz. Personel ve öğrenci taşıma hizmeti yapmak için S plaka zorunludur. Ya da mevzuat bakımından kendi bünyesinde servis yapan işletmelerin aracının fabrikanın veya eğitim kurumunun üzerine kayıtlı özmal olması gerekmektedir. Bunun dışında yapılan taşıma hizmetleri korsan servis taşımacılığına girmektedir. Yapılan denetimlerde korsan servis taşımacılığı yaptığı belirlenen araçlarda Karayolu Trafik Kanununa göre Ek 2/3 A maddesinden araçlar 60 gün süre ile trafikten men edilir. İdari para cezası kesilir. Ancak yazılan cezalar caydırıcı olmadığı için araçlar trafikten men edildikleri süre sonunda aynı yoldan haksız kazanç sağlamaya devam etmektedirler. Bu durumda da taşımacılık işini kanuna uygun ve tüm belgelerini yerine getiren servisçi meslektaşlarımıza telafisi zor sonuçlar doğurmakla birlikte haksız rekabete yol açmakta. Ayrıca güvensiz şekilde yolcu taşıyarak insan hayatının önemini hiçe saymaktadırlar. Devletimizde çok ciddi vergi kaybına uğramaktadır.

Önerimiz ticari araçlarımıza trafik cezası online olarak SGK ile paylaşılıp araç sürücüsünün kayıtlı olup olmadığı kontrol edilmektedir. Kayıt yok ise asgari ücretin 5 katı ceza uygulanmaktadır. Vergi Dairesi Başkanlığımızın da aynı şekilde karayolu Trafik Kanununa göre EK2/3 A’dan cezai işleme tabi tutulup trafikten men edilen korsan araçların bilgilerini Emniyet Müdürlüğü’nden belirli periyodlarla alarak Vergi Dairesi Başkanlığımızın vergi kaçıran bu korsan araçları gerekli ve caydırıcı cezalara tabi tutmasını istiyoruz’.