İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan'ın sevgi, kardeşlik ve hoşgörü dolu atmosferini eski günlerdeki şenliklere taşıyor. Ramazan Şenliği ile eski geleneği devam ettirmek isteyen belediye, 12 Mart Salı günü Bornova Belediyesi Çamdibi Nedret Güvenç Sahnesi'nde bir araya gelecek İzmirlilere unutulmaz bir deneyim sunacak.

İlk Etkinlik: Gölge Oyunları, Semazen Gösterisi ve Konser

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilk Ramazan Şenliği'ni 12 Mart Salı günü düzenleyecek. Bornova Belediyesi Çamdibi Nedret Güvenç Sahnesi'nde gerçekleşecek etkinlik, iftar sonrası başlayacak ve İzmirlileri birbirinden özel gösterilerle buluşturacak. Yüzlerce yıllık geçmişe sahip gölge oyunları, Semazen gösterisi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası konseriyle Ramazan coşkusu doruklara çıkacak.

Eski Ramazan Geleneğini Sürdürmek

Her sene düzenlenen Ramazan Şenliği, eski Ramazan geleneğini sürdürmek ve mahalle dayanışmasını ön plana çıkarmak amacıyla hayata geçiriliyor. İzmirliler, geleneksel kıyafetlerle buluşacakları etkinlikte limonata, kağıt helva ve dondurma ikramıyla lezzet dolu bir akşam geçirecekler.

Şenlik Programı ve Detaylar

Tarih: 12 Mart Salı

12 Mart Salı Yer: Bornova Belediyesi Çamdibi Nedret Güvenç Sahnesi

Bornova Belediyesi Çamdibi Nedret Güvenç Sahnesi Başlangıç Saati: 20.30

Ayrıca, Ramazan Şenliği buluşmalarının ikinci etkinliği 21 Mart Perşembe akşamı Karabağlar Belediyesi Kibar Sosyal Tesisleri'nde, üçüncüsü ise 27 Mart Çarşamba akşamı Konak Belediyesi Toros Tesisleri'nde düzenlenecek. Detaylı bilgilere www.kultursanat.izmir.bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz.