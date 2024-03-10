Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak Belediye Başkan Adayı Mimar Nilüfer Çınarlı Mutlu, seçim çalışmalarına hafta sonunda da aralıksız devam etti. Sabahın erken saatlerinde kadın influencerlarla kahvaltıda buluşan Mutlu, ardından "8 Kadın 8 Hikaye" konulu söyleşiye katılarak başarılı kadın hikayelerini dinledi. Daha sonra Basmane’de seçim ofisi açılışı gerçekleştiren Mutlu, kadınlarla bir araya gelerek müzik eşliğinde halay çekti. Bir sonraki durağı Toros Sosyal Tesisleri olan Mutlu, Gültepe halkına Konak için vizyon ve projelerini 14 başlık altında anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Çimentepe Mahallesi'nde bulunan Mardin Dallı Ağaç Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ni de ziyaret eden Mutlu, ardından aynı mahallede bulunan seçim ofisinin açılışını büyük bir coşkuyla yaptı. Günün son mesaisini Basmane bölgesine ayıran Mutlu, Altınordu ve Pazar Yeri Mahallesi’nde halkla buluştu, ev ziyareti gerçekleştirdi.

İNFLUENCERLARLA KAHVALTI YAPTI

Başkan Adayı Mutlu, sabahın erken saatlerinde İzmirli influencerlarla kahvaltıda buluştu. Gül Sokak'ta bulunan Pier's Brasseria'da gerçekleşen samimi buluşmaya moda, bakım, gezi, sağlık ve gastronomi gibi farklı alanlarda içerik üreten yüksek takipçili kadın influencerlar katıldı. Mutlu, Konak için proje ve hedeflerinden bahsettiği influencerlardan tam not aldı. Mutlu, daha sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, İzmir İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği ve İstinye Park iş birliğiyle düzenlenen "8 Kadın 8 Hikaye" başlıklı söyleşiye katıldı.

BASMANE'DE AÇILIŞ VE KADIN BULUŞMASI

CHP Konak Adayı Mutlu, ardından partisinin Basmane'deki seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi. Altınpark girişinde meşale ve konfetilerle karşılanan Mutlu, seçim ofisinin kurdelesini Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi ve meclis üyesi adaylarıyla birlikte kesti. Açılışın ardından Mutlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mahalleli kadınlarla buluşan Mutlu, "Kadınlarla işte, evde, sokakta her yerde beraber olacağız. Konak'ı bir kadın kenti yapacağız. Açacağımız kreşlerle, engelli merkezleriyle ve yaşlı bakım merkezleriyle yükünüzü paylaşacağız" dedi. Müzik dinletisi de sunulan etkinlikte Mutlu, kadınlarla halay çekip doyasıya eğlendi.

GÜLTEPE HALKINA PROJELERİNİ TANITTI

Mahalle ziyaretlerini sürdüren CHP’li Mutlu, Gültepe halkıyla bir araya geldi. Toros Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmada Mutlu'ya, "Gültepe seninle durma ilerle" ve "Gültepe'nin umudu Nilüfer Mutlu" sloganlarıyla destek verildi. Buluşmada Mutlu, Konak için vizyon ve projelerini 14 başlık altında anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Dirençli ve güvenli bir kent hedeflediklerini belirten Mutlu, "Bu bölgenin planları bitti ama seçimden sonra herkesin içine sinmesi için yeniden toplantılar yapacağız. Herkesin içine sinen dönüşümü yapacağız. Sosyal ayrışma önlenecek, mekansal eşitsizlikler giderilecek. Yapı envanterinin depremsellik durumunu ortaya çıkaracağız. Afet Sakınım Planı hazırlayıp kendi planlarımızı karşılaştıracağız” dedi.

YAYA KENTİ KONAK HEDEFİ

"Demokratik ve katılımcı bir belediyecilik yapacağız" diyen Mutlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Konak'ı sadece belediye meclisi ile yönetmeyeceğiz. Mahalle Meclisi, Muhtarlar Meclisi kuracağız. Konak İletişim Merkezi, İnovasyon Merkezi açacağız. Şeffaf ve hesap verebilir bir belediyeciliği önemsiyoruz. Dijital belediyecilik çağına geçeceğiz." Kaldırım işgallerine son vereceklerini söyleyen Mutlu, "Yaya kenti Konak'ı hedefliyoruz. Sokakları, kaldırımları uluslararası standartlara getireceğiz.



Semt pazarlarımız çok daha nitelikli konuma gelecek. Sokak hayvanlarını kısırlaştıracağız. Konak Kart, komşularımızın tamamına dağıtılacak. Konak esnafından alışveriş yapabilecekler. Gıda Bankacılığı kuracağız. İhtiyacı olanlar faydalansın diye aşevi açacağız" ifadelerini kullandı.

SIĞINMA EVİ AÇACAĞIZ

Kadınların daha güçlü ve görünür olduğu bir Konak hedeflediklerini belirten Mutlu, "Kreş, engelli merkezi, yaşlı bakım merkezlerini kadınların üzerindeki yükü azaltmak için istiyoruz. Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlayacağız, herkes toplumsal cinsiyet eşitliği eğitiminden geçecek. Şiddet gören kadınların başvurabileceği sığınma evimiz olacak. Gençlik merkezleri yapacağız, mesleki eğitimler vereceğiz. İstihdam ofislerimiz olacak, öğrenciler için çamaşırhane ve yemekhane gibi desteklerimiz olacak. Gençlik Eğitim Merkezi ile 7/24 ders çalışabilecekler" dedi.

HER MAHALLEYE DOĞALGAZ SÖZÜ

Engelliler için erişilebilir bir Konak hedeflediklerini kaydeden Mutlu, "Engellilerin belediyenin ve kentin olanaklarına daha fazla ulaşmalarını sağlamak için çalışacağız. İzmir uyuşturucu bağımlılığında birinci sırada, bununla ilgili destek sunan birimlerimiz olacak. İleri yaş yurttaşlar için projeler yapacağız. Kent belleği çalışmalarımız ve festivallerimiz olacak. Temiz, çevreci ve yeşil bir Konak hedefliyoruz. Yeraltı otoparkları nerelerde yapılabilir diye şimdiden planlamalarımızı yapıyoruz. Her mahalleye doğalgaz götüreceğiz" açıklamasını yaptı.

MARDİNLİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Başkan Adayı Mutlu, Çimentepe Mahallesi'nde bulunan Mardin Dallı Ağaç Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti. Bütün mahallelere eşit hizmet götüreceklerini söyleyen Mutlu, "Yatırımlar bütün mahallelere eşit dağıtılacak. Kimsenin kendini geride hissetmemesi lazım. Seçimden güçlü bir meclisle çıkmamız lazım. 31 Mart'ta hepinizin desteğinizi istiyorum" dedi.

BİZİM KAPIMIZ HERKESE AÇIK

Mutlu, daha sonra Çimentepe Mahallesi'nde bulunan seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi. Mahalle sakinleri ve partililer tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Mutlu için "Mardin seninle gurur duyuyor" sloganları atıldı. Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi ve meclis üyesi adaylarının da katıldığı açılışta konuşan Mutlu, "Bizim kapımız herkese açık. Kimse kapının dışında kalmayacak. Biz adil bir Konak'ta eşit yurttaş olarak yaşayacağız" dedi. Mutlu'nun sözlerine vatandaşlar, "Seni başkan yapacağız" diyerek karşılık verdi.

ALTINORDU'DA MAHALLE BULUŞMASI

Bir sonraki durağı Altınordu Mahallesi olan Başkan Adayı Mutlu, mahalle sakinleriyle buluştu. Konak Belediye Meclis Üyesi Adayı Münir Tunç'un da kendisine eşlik ettiği Mutlu, "Basmane'nin hak ettiği yere gelmesi için tarihi dokunun restore edilip ayağa kaldırılmasını ve diğer binaların da dönüşümünü sağlayacağız. Kadınların emeğinin değerini bulması bu dönemki projelerimizden. Eğitimde fırsat eşitsizliği içinde olan çocuklarımıza etüt desteği sağlayacağız. Sağlık taramalarına da ağırlık vereceğiz" diye konuştu.

Başkan Adayı Mutlu, günün son seçim mesaisini ev ziyaretine ayırdı. Pazar Yeri Mahallesi'nde oturan Muhtar Mehmet Sıraç Batuk ve eşi Özlem Batuk'un evine konuk olan Mutlu, mahalle sakinlerinin de katıldığı buluşmada talepleri dinledi.