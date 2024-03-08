İzmir polisi, son birkaç gün içinde gerçekleştirdiği terör operasyonlarında 9 kişiyi gözaltına aldı. İki ayrı operasyonun ardında yapılan bu gözaltılar, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü detaylı bir soruşturmanın sonucudur.

İlk Operasyon: PKK/KCK Propagandasına Yönelik

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden 'PKK/KCK' silahlı terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen ve cezaevindeki örgüt mensuplarına para gönderdiği tespit edilen şüphelilere yönelik ilk operasyon dün gerçekleştirildi. Bu operasyon sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ev, iş yeri ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda, dijital materyaller ele geçirildi ve delil niteliğindeki unsurlara el konuldu.

İkinci Operasyon: MLKP ve TKP/ML Örgütlerine Karşı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün de MLKP ve TKP/ML silahlı terör örgütlerine yönelik ikinci bir operasyon düzenledi. Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerini ve mensuplarını öven 3 şüpheli tespit edildi ve gözaltına alındı.