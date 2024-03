İzmir’in ilçelerindeki kadın başkan adaylarından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için bir mesaj geldi. Adaylar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü özelinde gazetemize konuştu.

31 Mart seçimlerine sayılı günler kaldı. Aday listeleri kesinleşirken İzmir’in ilçelerinde de kadın aday sayısı dikkat çekti. İzmir’de 30 ilçede adaylarını gösteren HÜDA Par hiç aday göstermezken, AK Parti 3, CHP 9, İYİ Parti 6, ve MHP’den 1 kadın aday gösterildi. TİP’ten 7 kadın aday gösterilirken DEM Parti 13 kadın aday ile sandığa gitmeye karar verdi.

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde aday gösterilen kadın siyasetçilerin çok önemli bir bölümü seçim ipini en önde göğüsleyecek gibi görünüyor. 1 Nisan’dan itibaren birçok ilçeye kadın eli değecek.

İzmir gurur verici bir rekora imza attı. İzmir ve 30 ilçesinde 23 parti belediye başkan adayı olarak tam 106 kadını gösterdi. Bu adaylardan seçilecek kadar iddialı olanların sayısı hiç de az değil. Görünen o ki, 1 Nisan’dan itibaren İzmir’in birçok ilçesine kadın başkan eli değecek.

BÖLÜNMEZ ÇANKIRI: BİRBİRİMİZDEN GÜÇ ALARAK İLERLEYECEĞİ

AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı kadınların birbirine destek olmaları gerektiğini dile getirerek, “Birbirimize daha da güç vereceğimiz. Birbirimizden güç alarak daha da güzel makamlarda temsil edeceğimiz günleri yaşayacağımızı düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

CERİTOĞLU SENGEL: EN BÜYÜK DESTEKÇİM SEN OLDUN

CHP Efes Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel ise 2019 yılında bu kentin ilk kadın belediye başkanı olduğunu vurguladı. Sengel, “Burada en büyük desteğim yine sen oldun. Belediye başkanlığı görevini icra ettiğim sürede de sen en büyük motivasyon kaynağım oldun. Bugüne kadar attığım her adımda senin gücünü yanımda hissettim. Bundan sonra da hissedeceğime eminim. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde bunları seninle paylaşmak istedim” dedi.

HELİL KINAY: KADIN POLİTİKALARI ÜZERİNDEN KARANLIĞA SÜRÜKLENİYORUZ

CHP Karabağlar Belediye Başkan Adayı Çevre Yüksek Mühendisi Helil Kınay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde, herkesin dilinde kadına, kadının değerine dair mesajlar ve sözler olduğunu belirterek, “Kadınların yaşamda, emekte, yönetimde, siyasette yok sayıldığı, kadın cinayetlerinin arttığı, şiddetin meşrulaştırıldığı, yasaların kadını korumadığı, yasal haklarının ellerinden alındığı bir dönemdeyiz. Oysa kadın mücadelesi emek mücadelesi, hak mücadelesi, eşit bir yaşam, çağdaş bir gelecek mücadelesi demek. Bugün kadınların evlerine mahkum edildiği, yoksullaştırılıp yoksunlaştırılarak yaşamdan, sokaklardan koparıldığı bir anlayışın içerisinde iktidarın kadın politikaları üzerinden ülkemiz karanlığa sürükleniyor. Yaşamın her alanında var olan emeği olan kadınların sesiyle gücü ile dayanışması ile bu zinciri kırması gerekiyor. Kadın yapamaz diyen anlayışa karşı biz varız sözlerini çok daha yüksek söyle söylemek gerekiyor” dedi.

NİLÜFER ÇINARLI MUTLU: CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ ESAS ALACAĞIZ

CHP Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu ise, Türkiye’de kadınların kendi kimliklerini koruyabilmek için ciddi bir mücadele vermekte olduklarına dikkat çekerek, “Bugün Türkiye’de kadınlar ve kız çocuklarının üzerindeki her türlü baskıya karşı direnen bir İzmir varsa bunu yaratan bu kentin kadınlarıdır. İzmir hala herkesin gelip yerleşmek istediği, nefes alabildiği ve özgür hissettiği bir yerse bunu kadınların mücadelesine borçluyuz. Kazanımlarımızı elimizden almaya çalışanlara, İstanbul Sözleşmesi'nden imza çekenlere, kadınları şiddetle baş başa bırakanlara ve faillere ceza yerine ödül verenlere karşı bugüne kadar nasıl direndiysek bundan sonra da direnmeye devam edeceğiz. Hepimiz biliyoruz ki Türkiye’de kadınlar, kendi kimliklerini koruyabilmek için ciddi bir mücadele vermekte. Erkek egemen bir alan olan siyaset de bu anlamda kadınlar için önemli bir mücadele alanı. Buna rağmen Genel Başkanımız Özgür Özel ve PM ile MYK üyelerimiz, İzmir'de adeta bir tarih yazdı ve seçilebilecek yerlerden 9 kadın aday gösterdi. Bunu çok önemsiyorum çünkü bizlerin yazacağı başarı hikayesi, yeni kadın belediye başkanlarının hem önünü açacak hem de sayısını artıracak. Önümüzdeki beş yıl boyunca toplumsal cinsiyet eşitliğini Konak'ın her yerinde olmazsa olmaz kılmak ve kadınların çok daha güçlü yerlerde olması için mücadele edeceğiz” açıklamalarına yer verdi.

İLKAY GİRGİN ERDOĞAN: MÜCADELE BİRLİĞİ

CHP Konak Karaburun Belediye Başkan Adayı İlkay Girgin Erdoğan, “Gelecek ellerimizde biliyoruz. 8 Mart bitmeyen mücadele ve hak edilen kutlama gününün adıdır. Kadınların güçlü duruşu, mücadele birliği, siyasette temsil oranının artması demokrasimize çok şey katacak. Kadınlarımız hep beraber kazanacak” diye konuştu.

DENİZLİ: KADINA ŞİDDET SON BULSUN

CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli ise kadına şiddetin son bulmasını dilediğini belirterek, “Kadınların sosyal ve ekonomik hayat içerisinde daha fazla yer bulduğu; kadına şiddetin son bulduğu bir Türkiye umudumuzla kadın dayanışmamıza ve kadın hakları mücadelemize devam edeceğiz. Çeşme'den Türkiye'ye kadınların başarısını göstermek için yola çıkıyoruz. Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz Kutlu Olsun!” dedi.

SERTER: TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ GÖZETECEĞİZ

İYİ Parti Konak Belediye Başkan Adayı Huriye Serter, Konk’ın kadın bakış açısına sahip bir belediyecilikle daha iyi yönetilebileceğine dikkat çekerek, “93 yıldır sadece 150 kadın belediye başkanı çıkaran bir ülkenin vatandaşı bir kadın olarak bugün Konak belediye başkan adayı olmamdaki amaç belediyenin kadın bakış açısı ile daha iyi yönetileceğine olan inancım ve bunca yıldır kadın hareketine verdiğim emek ve kazandığım deneyimi Konakta kadınlar, erkekler için değerlendirebilmektir. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, Büyük Önderimiz M. Kemal Atatürk’ün yolunda daha güçlü ve eşit, kimsenin geride kalmadığı bir Konak yaratacağımızın ve Konak’ta toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeterek, kadının şehir hakkına ve şehirdeki kararlara katılımına olanak veren bir yönetim anlayışıyla Konak’ı birlikte yöneteceğimizin sözünü veriyorum” açıklamasında bulundu.

ERDEMLİ: KADINLAR İÇİN UMUT DOLU BİR GELECEK HAYAL EDİYORUM

İYİ Parti Foça Belediye Başkan Adayı Derya Kale Erdemli’de kadınların toplumun temel direklerinden biri olduğunu söyleyerek, “Bizler, iş hayatında, ailede, sanatta, bilimde ve daha birçok alanda başarılarımızla toplumun temel direklerinden biriyiz. İstediğimiz hayatı yaşamak, kariyer yapmak, sevdiklerimizle mutlu olmak hakkımızdır. Kendimize güvenmeli, hayallerimizi gerçekleştirmek için birbirimize destek olmalıyız. Foça’da kadınlar için umut dolu bir gelecek hayal ediyorum. Eşitlik, adalet ve kadın haklarına saygı temelinde bir yönetim anlayışıyla göreve geleceğim. Unutmayalım bizler, sadece bugün değil, her gün değerliyiz. Dünyayı daha iyi bir yer yapmak için önemliyiz. Bir anne Dünya değiştirir. Ata’mızı doğuran Zübeyde Hanım gibi… Yeri gelmişken onu da saygı ve rahmetle anıyorum. Eşitlik, adalet ve sevgiyle dolu bir dünya için hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

EVCİ: KADIN ELİNİN DEĞDİĞİ HER YER ÇİÇEK GİBİ OLUR

İYİ Parti Çeşme Belediye Başkan Adayı Havva Evci, “Kadın elinin değdiği he yer çiçek gibi olur” diyerek, “Tüm emekçi kadınlarımızın gerek evde, gerek işyerinde çalışan üreten kadınların kadınlar gününü kutluyorum. Kadın elinin değdiği her yer çiçek gibi olur, kadınlarımızı üretmeye ve ellerini hayatın her alanında taşın altına sokmaya davet ediyorum. Kadınlar Günümüz Kutlu Olsun” dedi.

ÜNSAL: KUTLAMA DEĞİL HAYKIRMA GÜNÜ

CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Behice Yıldız İşçimenler Ünsal’da Karşıyaka’nın kadın haklarının neferi olmaya devam edeceğinin altını çizerek, “8 Mart ülkemizde maalesef bir kutlama değil, bir anımsatma ve haykırma günü… Türkiye’deki kadınların yıllardır süregelen eşitlik mücadelesinin kadını hiçe sayan politikalar sebebiyle istenen etkiye ulaşmaktan halen son derece uzak olduğu elbette her an aklımızda. Ancak bugün bu acı gerçeği hep birlikte tekrar haykırdığımız bir gün… Önlenemeyen, daha doğrusu önlenmeyen cinayet, şiddet ve taciz gibi olaylarla bizleri nefessiz bırakan mevcut sisteme karşı yapmamız gereken, aslında her gün daha da güçlü şekilde mücadele etmek. Karşıyaka ve Karşıyakalılar kadın haklarının neferi olmaya devam edecek” sözlerine yer verdi.

NESRİN SOYDAN DEMİRCİEFE: BİR KADIN DÜNYAYI DEĞİŞTİRİR

Demokratik Sol Parti (DSP) Karaburun Belediye Başkan Adayı Nesrin Soydan Demirciefe ise Karaburun kadınlarının istihdamda önünü açacaklarını belirterek, “Mustafa Kemal Atatürk’ün kadın haklarına bakış açısıyla geliyorum dedikten sonra ‘Güçlü kadınlar her zaman tarih yazar’ Sözünün tamda ortasındayız ben de Karaburun kadınlarının istihdamda önünü açarak projelerimde de bu yönde yer vererek kadınlarımıza hak ettikleri önemi kazandırmak adına kendi tarihlerini yazmalarını sağlayacağım. Canım kadınlarım günümüz kutlu olsun. Bir kadın dünyayı değiştirir” diye konuştu.

GENÇAY: HER KADIN GÜÇLÜ VE DEĞERLİDİR

CHP Didim Belediye Başkanı Adayı Hatice Gençay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak , “Bugün dünaynın dört bir yanındaki başarılarını kutladığımız özel bir gün. Kadınların Aydın ve tüm Türkiye’de özgür, güçlü ve cesur olmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Her kadın güçlü ve değerlidir. Kadınlar günümüz kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Deva Partisi Karabağlar Belediye Başkan Adayı Arzu Başgün, “8 Mart kadınlar Günü, kadınların geçmişteki zaferlerini anmak, bugünkü mücadelelerini onurlandırmak ve gelecekteki eşitlik için umut vermek için bir fırsattır. Bugün kadınların eşitlik eşitlik, adalet ve insan hakları mücadelesindeki ilerlemeleri onurlandırır ve aynı zamanda daha fazla adım atılması gereken alanlara dikkat çekilir. Kadınların seçme ve seçilme hakkı, eşit iş fırsatları ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi önemli konuları ele almak için bir platform sağlar” dedi.