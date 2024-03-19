İzmir'de gerçekleştirilen bir terör operasyonunda Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yapıldı. Operasyon sonucunda, aralarında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Ebru Yiğit’in de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, MLKP silahlı terör örgütüne yönelik bir soruşturma yürütüyordu. Bu kapsamda yapılan tanık ifadeleri ve fiziki takip tespitleri sonucunda, örgüt yönetiminden gelen talimatlar doğrultusunda İzmir'de çeşitli faaliyetler organize ettiği belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. ESP Eş Genel Başkan Yardımcısı Ebru Yiğit dahil olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.