İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in göreve gelmesinin ardından yapılan çalışmalar, ikili görüşmeler ve bağlantılarla yıllar sonra kente gelen kruvaziyerlerin ardından bir iyi haber daha geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin kruvaziyer turizmi potansiyelini arttırmak için önemli bir adım daha atarak Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği’ne (CLIA) üye oldu. Üyelik sayesinde İzmir, kruvaziyer turizminde karar verici olan kruvaziyer firmaları, limanlar ve destinasyonların olduğu ağlara katıldı.

İzmir’in yıldızı parlayacak

İzmir’i turizmde bir dünya kenti haline getirmek için birçok önemli adım attıklarını ve çalışmalarının meyvelerini almaya başladıklarını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer; “6 yıl aradan sonra kente yeniden kruvaziyer gemilerinin gelmesini sağladık ve Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Konseyi ve Dünya Turizm Kentleri Federasyonu olmak üzere uluslararası ağlara üye olduk. Ev sahipliği yaptığımız uluslararası etkinlikler, turizm alanında aldığımız ödüller ile kentimizin adını dünyaya duyurduk. Şimdi bir önemli adım daha atıyoruz. Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği’ne üye olmamız turizm alanında İzmir’in yıldızını daha da parlatacak” dedi.

CLIA yılda 30 milyon yolcuya hizmet veriyor

Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği (CLIA), Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Asya ve Güneydoğu Asya Adaları'nı temsil eden dünyanın en büyük gemi seyahati endüstrisi ticaret birliği olma özelliğini taşıyor. Seyahat acenteleri, global kruvaziyer firmaları, pazarlama iştirakleri ile her geçen yıl büyüyerek hizmet vermeye devam ediyor. 55’ten fazla kruvaziyer hattının üye olduğu CLIA, küresel yolcu kapasitesinin yüzde 95’ini temsil ediyor. Kruvaziyer şirketlerinin ana tedarikçileri ve ortakları olan 350'den fazla yönetici ortağı olan CLIA, limanlar ve destinasyonlar, gemi geliştirme, tedarikçiler ve iş hizmetleri de dâhil olmak üzere, gemi yolculuğunun başarılı bir şekilde yürütülmesinde önemli bir rol oynuyor. CLIA yılda 30 milyon yolcuya hizmet veriyor.

Kruvaziyer turizmi için neler yapıldı?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kruvaziyerlerin İzmir’e geldiği ilk 3 ay içerisinde İzmir Limanında bando ve zeybeklerle karşılama ve uğurlama törenleri yaptı. İzmir Limanında bulunan Turizm Bilgilendirme Ofisinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Büyükşehir Turizm Şube Müdürlüğü personeli görev alarak turistlere şehir haritası ve bilgilendirici broşürler dağıttı.

Kent için yürüyüş rotalarında gerekli düzenlemeler yapıldı ve yürüyüş rotalarının broşürleri (İngilizce ve Almanca) hazırlanarak turistlere ücretsiz sunuldu. Limanda ücretsiz internet hizmeti verildi.

Belediye bünyesinde oluşturulan turizm zabıtası ekipleri ve esnaf odalarıyla iş birliği yapılarak liman bölgesinde yapılan hanutçuluk faaliyetleri engellendi.

Bu çalışmalarla İzmir Limanına 2022’de 29 kruvaziyer ve 47 bin 424 turist, 2023’te 31 kruvaziyer ve 38 bin 494 turist geldi. 2024 yılı için 72 kruvaziyer rezervasyon yaptırdı.