Kesinleşmiş Hukuki Karar: Köpeği Hortumla Döven Kişiye Şok Ceza! Ev Hapsi Verildi

İzmir'in Urla ilçesinde yaşanan olayda, kedisini öldüren ve aracına zarar veren köpeği hortumla döven Murat K.'ye ev hapsi cezası verildi. Murat K., ifadesinde "O an öfkeyle ne yaptığımı bilmiyorum. Bunu yaptığım için çok pişmanım" dedi. Olaya müdahale etmeyen Mustafa K. ise haftada en az 1 saat belediye barınağında çalışma şartıyla salıverildi.

Olay, Kuşçular Mahallesi'nde dün saat 11.00 sıralarında gerçekleşti. Hafriyat işi yapan Murat K.'nin beslediği kedi, komşusunun bekçi köpeği tarafından kovalandı. Aracın altına kaçan kediyi yakalamak için koşan köpek, Murat K.'ye ait aracın kaportasını ve tamponunu ısırarak zarar verdi. Köpek, kediyi aracın altından çıkararak boğdu. Olayı gören Murat K., eline geçirdiği su hortumuyla köpeğe vurmaya başladı ve ardından kaçmaya çalışan köpeğe sandalye fırlattı.

Olayın güvenlik kamerası görüntüleri, sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki çekti. İhbar üzerine harekete geçen Urla Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat K. ve Mustafa K.'yı gözaltına aldı.

Murat K., verilen ceza sonrasında pişmanlığını dile getirirken, Mustafa K.'nin ise haftada en az bir saat belediye barınağında çalışma şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

'O AN ÖFKEYLE NE YAPTIĞIMI BİLMİYORUM'

Jandarmada ifade veren Murat K., "Kedimi yakalayıp, ağzında parçaladı. Aracıma da zarar verdi. O an öfkeyle ne yaptığımı bilmiyorum. Bunu yaptığım için çok pişmanım" dedi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh ve Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Murat K.'ye ev hapsi cezası verilirken, Mustafa K. ise haftada en az 1 saat belediye barınağında çalışma şartıyla salıverildi.(