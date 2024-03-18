CHP Gaziemir Belediye Başkan Adayı Ünal Işık, ilçenin ulaşımını önemli ölçüde etkileyecek bir tramvay projesini hayata geçireceklerini duyurdu.

Işık, “Gaziemir Meydan’ına tramvay projesi”nin, İZBAN’ın Gaziemir istasyonundan başlayarak merkez eski Seydiköy istasyonu arasında gerçekleştirileceğini belirtti.

Yerel seçimler öncesinde projelerini açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi Gaziemir Belediye Başkan Adayı Ünal Işık, ulaşım alanında ilçenin yükünü hafifletecek önemli bir adım atacaklarını ifade etti.

Işık, şehir ulaşımının temel ağlarından biri olan İZBAN Hattı'na bir bağlantı sağlayarak Gaziemir merkezini bu tramvay projesiyle entegre edeceklerini söyledi.

Tramvay Projesinin Özellikleri:

1. Gaziemir Meydanı'ndan İZBAN İstasyonuna Bağlantı

2. Merkez Eski Seydiköy İstasyonu'na Ulaşım Kolaylığı

3. Şehir İçi Ulaşımın İyileştirilmesi

4. Toplu Taşıma Hizmetlerinde Verimlilik Artışı

Işık, projenin Gaziemir'in ulaşım sorunlarını çözmede önemli bir adım olacağını ve ilçenin gelişimine katkı sağlayacağını belirtti.

Işık, “Gaziemir’in içinden geçen Önder Caddesi başta olmam üzere Türkan Saylan ve Abdülhamit Yavuz gibi caddelerde yoğunluk yaşıyoruz. Bu kapsamda ilçe belediyesi olarak otopark ve alternatif yollarla birlikte; alternatif ulaşım imkanları için de çalışmalar yaptık. İZBAN’ın Gaziemir istasyonundan başlayarak merkez eski Seydiköy istasyonu arasında tramvay projesini hayata geçireceğiz. Bu bizim için aynı zamanda Gaziemir’in kendi tarihi ile de kavuşma projesidir. Yıllardır atıl duran eski istasyon binası ve bu bölgelerdeki revizyon çalışmalarıyla tramvayı hayata geçirmek istiyoruz” dedi

"SEVGİ GÜZELLİK, GÜZELLİK EMEK İSTER"

Ünal açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

“Seydiköy İstasyonu ile Gaziemir İZBAN İstasyonu arasında bir tramvay hattı kuracağız. Böylelikle, ulaşımı daha kolay bir hâle getirecek ve trafik yoğunluğunu azaltacağız. Peyzaj çalışmaları, yaya ve bisiklet yolları, konforlu kent mobilyaları, kendi enerjisini üreten sokak aydınlatmaları ve Gaziemir’e yakışan bir tasarıma sahip standart tabela uygulamasıyla, Önder Caddesi ve Sevgi Yolu 1., 2. ve 3. etapların tamamını yenileyeceğiz. Gaziemir'i, Tramvayı ve çevre düzenlemeleri ile hak ettiği modern, düzenli kent imajına kavuşturacağız. Daha yaşanılabilir bir Gaziemir hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz”