İzmir Valiliği Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) ile ilgili önemli bir duyuru yayınladı.

"Belgenizi unutmayın" çağrısı

İzmir Valiliği'nin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

25 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak olan 2024 Elektronik Yabancı Dil Sınavına (e-YDS 2024/6 İngilizce) katılacak adaylardan;

Nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için "Sınava Giriş Belgesi" ile 1 adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için Konak İlçe Nüfus Müdürlüğü 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü 11.00-13.30 saatleri arasında açık tutulacaktır.

YDS nedir? Kimler girebilir?

YDS, ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yılda üç kez düzenlenen ve İngilizce başta olmak üzere Almanca, Fransızca, Arapça gibi birçok dilde gerçekleştirilen bir sınavdır. Bu sınav, adayların yabancı dil seviyelerini belirlemek amacıyla yapılır. YDS'ye girmek için herhangi bir yaş veya eğitim şartı aranmaz. Yabancı dil seviyesini belgelemek isteyen herkes bu sınava başvurabilir. Özellikle kamu kurumlarında dil tazminatı almak isteyenler, akademik kariyer yapmak isteyenler, yüksek lisans ve doktora programlarına başvuracaklar için YDS önemli bir sınavdır.

YDS'de ne tarz bir sınavdır?

YDS, dinleme, okuduğunu anlama, kelime bilgisi ve gramer alanlarında adayların bilgisini ölçer. Sınav sonucunda adaylara A1, A2, B1, B2, C1, C2 olmak üzere altı farklı seviyede bir yeterlilik belgesi verilir. YDS sonuçları, kamu kurumları ve özel sektörde yabancı dil yeterliliği gerektiren pozisyonlar için geçerlidir. Ayrıca, birçok üniversitede yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru şartı olarak da aranmaktadır.