Vali Elban mesajında şunları söyledi:

"Emsali az yaşanmış, ulusumuzun kaderine yön veren destansı bir zaferin 109. yıl dönümünde, başta Çanakkale Savaşları’nda canlarını feda eden şehitlerimiz olmak üzere, vatan ve mukaddesat uğruna ebediyete irtihal eden tüm şühedayı bir kez daha rahmet, saygı ve minnetle yâd ediyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk’ün askerlerine “Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum.” sözünün ardından vatanları için ölüme yürüyen kahramanların; azim ve kararlılıkla, devrin en güçlü ordularına karşı kazandığı Çanakkale Zaferi, Türk tarihine altın harflerle yazılmış, Anadolu toprakları ile boğazların hâkimiyetimizde kalması sağlanmıştır.

Aziz milletimizin ve kahraman ordularımızın dünya tarihini etkileyen pek çok zaferi arasındaki yerini alan Çanakkale Zaferi, yalnızca Anadolu’da değil, dünya ülkelerindeki güç dengelerini de değiştirmiştir.

Çanakkale Zaferi, sonrasında yaşanan Kurtuluş Savaşı’nın da öncüsü olmuştur. Bu zafer, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi için bir ilham kaynağı haline gelmiş, millî mücadelenin ateşini yakarak ulusal bağımsızlık hareketinin ivme kazanmasını sağlamıştır. Türk milleti için tarihi bir dönemeç olan bu zafer, millî bilincin, vatanseverliğin ve bağımsızlık mücadelesinin de sembolüdür.

Çanakkale’de, aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanan topraklarda, atalarımızın gösterdiği büyük kahramanlık ve fedakârlıkları, bugün hala yüreğimizi dolduran bir gurur olarak minnetle anıyoruz. Bu zafer, sadece askerî bir başarı değil, aynı zamanda Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü ifadesidir. Çanakkale’de, cephede ve cephe gerisinde, kadın erkek, genç yaşlı her bir vatandaşımız, vatan sevgisiyle, imkansızı başarmanın mümkün olduğunu tüm dünyaya göstermiştir.

Bugün, Çanakkale ruhunun bizlere bıraktığı o büyük mirasa sahip çıkmak, birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürümek, aziz milletimizin her bir ferdinin görev ve sorumluluğudur.

Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve büyük destanın mimarı şehitlerimiz ile şanlı tarihimizi yazan tüm şühedayı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum."