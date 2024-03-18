Tüketim çılgınlığına karşı farkındalık yaratmak, bu farkındalığı çocuklara aşılamak için düzenlenen çocuklar için 2. El Pazarı yurttaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Karşıyaka Belediyesi tarafından yeniden kullanım kültürünün yaygınlaştırılması için düzenlenen tematik pazarlar, bu kez çocuklar için gerçekleştirilen 2. El Pazarı ile devam etti. Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlik Karşıyakalı çocuk ve ailelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

80 ÇOCUK TEZGAH AÇTI

Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı’nda tezgah açan 80 çocuk; kullanmadıkları okul malzemelerini, kitaplarını oyuncak vb. eşyalarını yaşıtlarının beğenisine sundu. Müzik dinletisi eşliğinde gerçekleştirilen etkinlik sayesinde çocuklar farkındalık kazanırken yeniden kullanım kültürüne de katkı sağladı. Karşıyaka Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün düzenlediği çocuklar için 2. El Pazarı, hem minikleri hem de ailelerini oldukça memnun etti.

“İKLİM KRİZİYLE MÜCADELEYE BÜYÜK KATKI”

“Ağaç yaş iken eğilir” sözünden hareketle farkındalığın önce çocuklara kazandırılması gerektiğini vurgulayan Karşıyaka Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ela Hızlı, “Çocuklarımız ve aileleri için eğlenceli bir hafta sonu etkinliği haline dönüşen pazarımız büyük ilgi çekti. Çocuklarımız pazarda alışveriş yaparken finansal okuryazarlık becerilerini deneyimleme fırsatı buldu. İkinci el pazarlarında kullanılabilir durumda olan ürünlerin tekrar kullanıma sunulması hem ekonominin kalkınmasına hem de iklim kriziyle mücadeleye büyük katkı sağlamaktadır. Bu nedenle yeniden kullanım kültürüne yönelik farkındalık yaratmak amacıyla çocuklar için ikinci el pazarı düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.