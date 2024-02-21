Aile hekimleri yılı ikinci yarısından itibaren başlayan ve yüzde 35’lere varan vergi kesintilerine tepki göstermek amacıyla eş zamanlı olarak Aile Sağlık Merkezleri (ASM) önünde eyleme çıktı. Kesintilerin yıl içerisinde sabit kalması, vergi kesinti oranının yüzde 15 ile sınırlandırılması ve ek vergilerden vazgeçilmesi talebiyle başlayan eylemler, İzmir’deki 4 Aile Sağlığı Merkezi önünde de yapıldı. Aile hekimleri talepleri karşılanana kadar her Çarşamba eylem düzenleyeceklerini söyledi.



Ses İzmir Şube 2 Nolu Şube ve İzmir Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu’nda örgütlü aile hekimleri adına basın açıklaması metnini okuyan SES İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Erkan Batmaz, ASM’de çalışan tüm emekçilerden alınan verginin dayanılmaz hale geldiğini vurguladı. Çalışanların tümünden yılın ikinci yarısından itibaren yüzde 35 vergi kesintisi yapıldığı bilgisini veren Batmaz, kesintilerin ASM emekçilerini yoksullaştırdığını ve vergide adalet istediklerini kaydetti. Batmaz, “Vergi adaletinin temel amacı, vergi yükünün yurttaşlar arasında geliri ve insanca yaşam giderleri temel alınarak hak kaybı yaratmadan adaletli ve eşit olarak dağıtılmasıdır. Ancak ekonomik krizle birlikte ücretli çalışanların üzerindeki vergi yükü ve temel ihtiyaçlar üzerinden alınan dolaylı vergilerin oranı giderek daha fazla artırılmış, çalışanların üzerine eklenen yük dayanılmaz hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.

YÜKSEK VERGİ KESİNTİLERİNDEN MUZDARİPLER



Batmaz açıklamlarının devamında ise "Tüm ücretli çalışanlar yüksek vergi kesintilerinden muzdariptir. Bugün başlattığımız bu eylemler ile ülkenin birçok ASM’si önünde çoban ateşleri yakıyoruz. Bu çoban ateşlerinin sağlık ve sosyal hizmet iş kolu başta olmak üzere vergi adaletsizliğinden yakınan tüm kesimlerce görüneceğine inanıyor ve birleşik bir talebe dönüşeceğini umut ediyoruz. Birleşerek mücadele edersek adaletsiz vergi sistemini değiştirebiliriz” dedi.