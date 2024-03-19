İzmir'de yaşanan üzücü bir olayda, raylı sistem taşımacılığının yapıldığı aktarma merkezi önünde silahlı saldırı meydana geldi. Saldırı sonucunda 71 yaşındaki Çetin Ermiş hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Olay, Konak ilçesi Halkapınar Aktarma Merkezi'nde saat 14.30 sularında gerçekleşti. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, aktarma merkezi önünde bulunan insanlara tabanca ile ateş açtı. Bu saldırıda Çetin Ermiş ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak Çetin Ermiş'in sırt, bacak ve kasık bölgelerinden aldığı ağır yaralar nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Yaşanan bu olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.