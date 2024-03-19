Erdoğan'ın Çıkışı ve Köksal'ın Konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Mamak'ta düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti'yi hedef alan çıkışına göndermede bulundu. Erdoğan, "Belediyemizin ve kamu kurumlarının kapılarını kimseye kapatmadık" ifadeleriyle Köksal'ın açıklamalarına atıfta bulundu.

Köksal'ın bir konuşmasında, "Seçildiğimde belediyenin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" sözleri, kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.

Erdoğan'ın Vurguları

Erdoğan, konuşmasında hizmetlerini sunarken hiçbir zaman kişilerin kökenine veya mezhebine bakmadıklarını, belediye ve kamu kurumlarının kapılarını herkese açık tuttuklarını vurguladı. Ayrıca, ırkçı veya faşist bir zihniyetin içinde olmadıklarını belirtti.

CHP'li Köksal'ın Açıklamaları ve Yankıları

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti'ye yönelik açıklamaları, siyasi arenada tartışmalara neden oldu. Köksal'ın bu çıkışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dikkatini çekti ve konu toplu açılış töreninde gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

HATA VARSA KENDİMİZE BAKARIZ: Bugün Mamak'ta tamamlanan eser, yatırım ve hizmetlerin toplu açılışı için bir aradayız. Mamak'a olan şükran borcumuzu ödemek istiyorum. Türkiye'nin en kritik seçimlerinden birini yaptık. Mamak şahsıma yüzde 49 oranında oy verdi. Tüm Mamaklı kardeşlerime teşekkür ediyorum. Daha yüksek oy bekliyorduk demek ki mesajlarımızı iletmede eksikliklerimiz oldu. Her vatandaşımız bizim başımızın tacıdır. Biz eksik varsa kendimizde arar, hata varsa kendimize bakarız. Muhalefet ise bırakın kazandıklarını yenildiklerinde bile kendilerini sorgulayıp hesaba çekmezler. Bir günah keçisi bulup yollarına devam ederler. Mayıs seçimlerinde de aynısını yaptılar. Suçu vatandaşa ve adaylarına atıp kendilerini temize çektiler. Ne oldu altılı masa, hani liderler; Meclis'e girebildiler mi masada kim kaldı? İnşallah Mamak 31 Mart'ta destan yazacak. Kazanmış olmamıza rağmen bu seçimde aldığımız oyu yeterli görmüyoruz. 31 Mart'ta Mamaklı kardeşlerimiz ile el ele verip eser siyasetini zirveye çıkaracağız.

KARŞIMDA 35 BİN MAMAKLI VAR: Mamak 40'tan fazla vilayetin Ankara'ya giriş kapısı olan Ankara'nın nüfus açısından 4. ilçesidir. Resmi rakamları aldım, 35 bin dediler. Şu an karşımda 35 bin Mamaklı var. Amasız şartsız dün olduğu gibi bugün, yarın ve daima... Mamak'ın eski halini hepimiz hatırlıyoruz. Daha önceden akla gecekondular, yokluk yoksulluk gelirdi. Yatırımlarımızla bu tabloya son verdik. Mamak'ın eski görünümünden kurtulması için her alanda önemli atılımlar gerçekleştirdik. Artık büyüyecek yeri kalmamış, kimi ilçelere göre Mamak hala potansiyelli yüksek yerlerin başında geliyor. Mamak bu yarışta giderek öne geçiyor. Bugün bu eser ve hizmet zincirine yeni halkalar ekliyoruz. 52 kalem yatırımı sizlerin hizmetine veriyoruz. Bu projeler arasında havuzlar, millet kıraathaneleri, kapalı pazar yerleri, kütüphaneler, gençlik merkezleri bulunuyor. Belediye ve bakanlıklarımızın yaptığı hizmetleri resmen hizmete alıyoruz.

VERDİKLERİ SÖZLERİ YERİNE GETİRMEDİLER: Havalimanından ta buralara kadar yolların asfaltlanması diye bir şey var mı? Nereden nereye geldik. Bol keseden vaat dağıttılar, sözlerini yerine getirmediler. Devasa bütçelere rağmen hiçbir eserleri yok. Proje diye bahsettiklerinin fazlasını bizim orta çaplı belediyelerimiz daha iyi yapıyor. Ankara'da yapılan ne varsa hepsi bizim yaptıklarımız. Taş üstüne taş koymamakla övünen beceriksiz yönetim var. Mamak belediyemizi gönülden tebrik ediyorum. İşçilerimizi kutluyorum. 31 Mart'tan sonra bunlara yenilerini ekleyeceğiz. Mamak'ın tavrının gerçek belediyecilikten olacağına yürekten inanıyorum. Bu seçimlerde Mamak'ta bayrak değişimine gittik. Murat Köse kardeşimizin yerine Asım Balcı kardeşimizi aday gösterdik. Murat kardeşimize hizmetleri için teşekkür ediyorum. Yol arkadaşlığımızı başka alanlarda devam ettireceğiz.

ASLA IRKÇI, FAŞİST ZİHNİYETTEN OLMADIK: Bugüne kadar sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. İlçemize hizmet ederken kimsenin kökenine ve mezhebine bakmadık. Nerede bir sorun varsa onu çözmenin gayretinde olduk. Mamak'taki mahallelerimizin hepsi siyasi tercihlerin bağımsız olarak aynı standartta hizmet aldılar. Belediyelerimizin ve kamu kurumlarının kapılarını kimseye kapatmadık. 'Şu partiye oy verenler belediyenin kapısından giremez' diyen ırkçı faşist zihniyetten asla olmadık. Teröre ve şiddete bulaşmadığı, bu millete ihanet etmediği sürece hangi partiye oy verirse versin herkesi bağrımıza bastık. Ancak 14-28 Mayıs seçimlerindeki gibi 31 Mart öncesinde de siyasi rekabeti siyasi husumete dönüştürmeye çalışanlar var. Tek parti zihniyetinin günümüzdeki temsilcisi olan CHP yönetimi, ırkçılık, ayrımcılık ve bölücülükte yine kendi kötü geçmişiyle yarışıyor. Bunlar lafa gelince sağda solda ahkam keserler ama insanlarımızı etnik kökenine bakarak ayrıştırmadan duramazlar. Biz yakın geçmişte Çorum, Maraş olaylarını yaşamış milletiz. Sivas olaylarında provokasyonlara maruz kalmış bir ülkeyiz. Son olarak Gezi hadisesinde sokaklarımızın nasıl karıştırıldığını, milletin nasıl birbirine düşürülmek istendiğini hatırlıyoruz. Belediyeye ait araçları yaktılar. Esnafımızın malına mülküne zarar verdiler. Hamdolsun bu kaos girişiminin önüne geçtik. Hangi kökene, meşrebe, fikre, siyasi görüşe mensup olursa olsun her vatandaşımız başımızın tacıdır. Bu ülkede benzer senaryoların yaşanmasına izin veremeyiz. Her kim bölgecilik yapıyor, insanları etnik kökenine göre ayırıyorsa bu milletin huzurunu istemiyor demektir. Siyasetçiler olarak elbette yarışacağız. Ülkemiz adına doğru bulmadığımız hususları ifade edeceğiz ama bunları yaparken aramıza nifak sokmaya çalışanlara karşı daima uyanık olacağız. Sizlerden birlik ve beraberliğinize sarılmanızı istiyorum. (DUVAR)