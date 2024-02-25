İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in göreve başladığında yüzde 12 seviyesinde olan, 287 milyon euroluk yatırımla tamamlanan Fahrettin Altay Narlıdere Metrosu görkemli bir törenle açıldı. Balçova İstasyonu'nun bulunduğu Ata Caddesi Kavşağı'na kurulan dev sahnede açılışın ardından konser coşkusu yaşandı.

Açılış coşkusu

DJ Ersin, sahne şovlarıyla alanda toplanan binlerce İzmirliye keyifli anlar yaşattı. Hemen ardından sahneye çıkan sevilen sanatçı Haluk Levent’in konseriyle coşku tavan yaptı. Alanı dolduran İzmirliler Haluk Levent'in şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.