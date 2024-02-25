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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, Yaşar Kemal Mahallesi 6004 Sokak 'ta 23 Şubat'ta Fırat Yurteri'nin (32), tabanca yla öldürülmesine ilişkin çalışma yürütmüş, Manisa'da düzenlenen operasyonla cinayet zanlısı A.Ö. ile yanındaki İ.Ö. ve B.Ö. yakalanmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö. ile B.Ö. tutuklandı, İ.Ö. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şüpheli ler A.Ö. (37), İ.Ö. (63) ve B.Ö'nün (16) emniyetteki işlemleri tamamlandı.