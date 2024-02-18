İzmir'de belediye şirket işçileri, kamu taşeron işçileri, aile sağlığı merkezlerinde çalışan personeller ve birçok kurumda çalışan taşeron ve kadrolu işçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek seçim öncesi kadro istediklerini dile getirdi.



Bugün Konak'ta Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan işçiler adına basın açıklamasında bulunan Cenan Ünal, "Bizler, Belediye İştirak İşçileri ve 24 Aralık 2017 tarihinde yayımlanarak, 2 Nisan 2018'de yürürlüğe giren 696 sayılı KHK ile taşeron firmalardan belediye şirketlerine geçirilen, gerçekte kadro vereceğiz diye mağdur edilen, belediye işçileriyiz. Bizler, 7/24 esasına göre, yerel yönetimlerde kamu hizmeti üreten, Temizlik - Park Bahçe- Fen İşleri - Enerji işçileri, Büro ve Çağrı Merkezi çalışanları, Güvenlik görevlileri, İtfaiye Erleri, Kütüphaneciler, Mimarlar, Mühendisler, Operatörler, Öğretmenler. Şehir plancıları, Şoförler. Teknikerler, Teknisyenler, Veteriner Hekimler, Yazılımcılar, Yardımcı Zabıtalar ve daha sayamayacağımız birçok branşta emek veren, en zorlu koşullarda dahi tüm özverisiyle halka hizmet etmekten geri durmayan belediye işçileriyiz. Ülkemizde 1393 belediye bulunmaktadır. Belediyelerde Norm Kadrolu 39 bin işçi bulunurken, belediye şirket ve iştirak işçisi sayısı 608 bin ulaşmıştır. Bu da şirket ve iştirakler aracılığı ile belediyelerde modern köleliğin tescillidir" dedi.

TALEPLERİNİ SIRALADI

608 bin belediye şirket ve iştirak işçisinin taleplerini de dile getiren Ünal, "5393 Sayılı Belediyeler Kanunu 49. Maddesi yeniden düzenlenmeli, norm kadro sayıları revize edilerek arttırılmalı, tüm belediye işçilerin istihdamı bu maddeye göre yapılmalıdır. Sendikalar tarafından her ay açıklanan "Yoksulluk Sınırı tüm belediye işçilerinin NET taban ücreti olmalıdır. 6772 sayılı kanuna göre 52 günlük ilave tediye ayrım gözetmeksizin belediyelerdeki her işçiye verilmeli, geriye dönük hakkedişlerimiz de ödenmelidir. Haksız, hukuksuz, keyfi şekilde işten çıkarmalara son verilmelidir. İş davaları Bölge İdari Mahkemeleri"nde görülmeli ya da iş mahkemelerinin bu konudaki yetkileri arttırılmalı, davayı kazanan işçinin işi kesin suretle iade edilmelidir. Toplu İş Sözleşmelerinde paraya taalluk eden tüm mali ve sosyal haklar brüt yerine, net ücret olarak belirtilmeli, gelir vergisi yükü kaldırılmalıdır. Kadın erkek eşitsizliği, kadın istihdamının arttırılması ile çözülecek kadar basit değildir. Belediyelerdeki cinsiyetçi iş bölümü ve ücretlendirme son bulmalı, kadınların güvenceli ve güvenli çalışma koşulları sağlanmalıdır. Belediye işçilerinin çocukları için kreş hakkı, günün koşullarına uygun ve gerçekçi biçimde karşılanmalıdır. Doğum iznine ayrılan kadın işçiler, işlerini kaybetme endişesi içerisinde olmamalıdır" diye konuştu.

Öte yandan Ünal'ın açıklamlarının ardından basın açıklamasına katılan kamuda güvencesiz çalışan tüm işçilerin temsilcileri de birer konuşma ile yaşadıkları mağduriyetleri dile getirerek ortak bir talep olan kadro isteklerini yeniledi.



