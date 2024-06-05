İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "daha temiz bir İzmir" hedefi doğrultusunda başlattığı plaj temizlik çalışmaları devam ediyor. 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle, ilçe belediyeleri ve çevre gönüllüleriyle bir araya gelinerek Mordoğan Kocakum Plajı'nda kıyı ve deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. Bu kapsamda mavi bayraklı plajlar yaz sezonuna hazır hale getirildi.

Dünya Çevre Günü'nde Bir Araya Geliş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve çevre gönüllüleriyle birlikte yürütülen temizlik çalışmalarıyla, yüzme sezonunun başlamasına hazırlık yapılıyor. Dünya Çevre Günü'nde, İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma Birimi ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Karaburun'un Mordoğan Mahallesi'nde bir araya gelerek atık toplama çalışması gerçekleştirdi. Karaburun Belediyesi ekiplerinin de katkısıyla, mavi bayraklı Kocakum Plajı titizlikle temizlenerek yaz sezonuna hazır hale getirildi.

Denizlerimizi Koruma Çağrısı

Temizlik çalışmalarında, Su Altı Arama Kurtarma Birimi'ne bağlı dalgıçlar da deniz dibi atıklarını temizledi. Atık toplama etkinliğine katılan Mordoğan Yaşam Dostları Derneği üyeleri, temizlik faaliyetlerine destek vererek çevre bilincini artırmaya yönelik önemli bir adım attı. Dernek üyelerinden Müge Sivri, temizlik çalışmalarına katılarak gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmanın önemine vurgu yaparken, diğer katılımcılar da atıkların doğaya zarar verme potansiyeline dikkat çekti.

Çevre gönüllüleri, izmaritlerin doğaya atılmasına tepki gösterirken, cam kırıkları gibi tehlikeli atıkların plajlarda bulunmasının çocuklar ve sokak hayvanları için risk oluşturabileceğine dikkat çekti. Çevre bilincinin önemine vurgu yaparak, gelecek kuşaklar için temiz denizlerin ve plajların korunmasının gerekliliğini vurguladılar.

Su Altı Arama Kurtarma Birimi'nden dalgıç Emre Öztürk, yaptıkları çalışmalarda çıkan atıkların insanların ihmali sonucu oluştuğunu belirterek, denizlerin korunmasının önemine dikkat çekti. Öztürk, özellikle içecek atıklarının ve lastik gibi çözünmeyen atıkların denize atılmaması gerektiğini vurguladı.