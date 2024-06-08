İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 3 kişi, İ.C. isimli vatandaşı 350 bin TL dolandırdı. Şüpheliler, parayı aldıktan sonra kaçarken yakalandı.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan İ.C., 3 Haziran'da kendisini arayan kişilerin polis ve savcı olduklarını söyleyerek 350 bin TL talep etmeleri üzerine dolandırıldığını fark etti ve durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, MOBESE kameralarını inceleyerek 40 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini taradı ve şüphelileri tespit etti.

Şüpheliler Nasıl Yakalandı?

Konak ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonla, A.G., A.Ö. ve M.T.K. gözaltına alındı. Dolandırıcılıkta kullanılan otomobile de el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, olay anına ait görüntüler MOBESE kameralarına yansıdı.

Olayın Detayları

Dolandırıcılar, İ.C.'ye kendilerini polis-savcı olarak tanıtıp para talep ettikten sonra, 3 Haziran'da İ.C.'nin evine otomobille geldi. Parayı aldıktan sonra hızla uzaklaşan şüpheliler, MOBESE kameralarına yakalandı. Ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda şüpheliler kısa sürede tespit edilerek yakalandı. Olayda kullanılan otomobil ise delil olarak el konuldu.

Güvenlik Kameraları Önemli Rol Oynadı

MOBESE kameralarının kaydettiği görüntüler, dolandırıcılık olayının aydınlatılmasında büyük rol oynadı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucunda, dolandırıcıların kimlikleri ve hareket güzergahları belirlenerek hızlı bir operasyonla yakalandılar.