İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptığı iddia edilen 40 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, yaşlı, emekli ve engelli vatandaşlar başta olmak üzere 97 kişiden yaklaşık 12 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Operasyonun Detayları

İzmir'de farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 40 şüpheli yakalanırken, 1 kişinin de arandığı bildirildi. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 3 tüfek, 2 tabanca, 250 fişek, çok sayıda senet, evrak ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 19'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla, 21'i ise serbest bırakıldı.

Tefecilerin Yöntemleri

Şüphelilerin, "Emeklilere kredi çıkartılır" yazılı afişleri durak ve direklere yapıştırarak mağdurları tuzağa düşürdükleri tespit edildi. Tefecilerin, verdikleri borcu tahsil etmek için zor durumdaki vatandaşlara icra müdürlüğünde muvafakatname imzalattıkları ve mağdurların maaşlarından kesinti yaparak ödeme aldıkları ortaya çıktı. Mağdurların borçlarını tamamen ödemelerine rağmen, imzalatılan senetlerle tekrar ödeme talep edildiği belirlendi.

Mağdurların Durumu

Operasyonda mağdur edilen 97 kişinin, yaşlı, emekli ve engelli vatandaşlar başta olmak üzere maddi durumu iyi olmayan kişiler olduğu tespit edildi. Mağdurların birçoğunun bankalardan kredi çekemediği için tefecilere başvurmak zorunda kaldığı öğrenildi.