İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, DHKP-C ve MLKP terör örgütlerine finansman sağladıkları iddia edilen 40 şüpheliye yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, MİT desteğiyle 9 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirerek 30 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonun Kapsamı

İzmir merkezli operasyon, Ankara, İstanbul, Adana, Antalya, Bursa, Mersin, Kocaeli ve Muğla illerini de kapsadı.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Gözaltına alınan 30 şüphelinin, DHKP-C ve MLKP terör örgütlerine finansman sağladıkları iddia ediliyor.

Firari Şüpheliler

Haklarında gözaltı kararı bulunan 40 şüpheliden 2'sinin cezaevinde olduğu, 5'inin yurt dışında, 3'ünün ise firarda olduğu tespit edildi.

Soruşturmanın Devamı

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.