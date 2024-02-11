Aralarında muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de bulunduğu grup, CHP İzmir İl Başkanlığı önünde bir araya geldi.

Grup adına konuşan Neslihan Karayılan, Özgür Özel'in manipüle edilmiş anketlerle yanıltıldığını savundu.

Özel'in hatayı görerek yanlıştan döneceğine inandıklarını aktaran Karayılan, şunları kaydetti:

"Tunç Başkan, 22 yıldır merkezi hükümet tarafından göz ardı edilen İzmir'in geçmişi 50 yıla uzanan temel kentleşme sorunlarını gidermek üzere önemli atılımlar gerçekleştirmiştir. Bu 5 yılda altyapıda, raylı sistemlerde, Körfez'deki koku sorununu gidermede çok önemli adımlar atmıştır. Üstelik bunları merkezden hiçbir yardım almadan uluslararası kuruluşlardan sağladığı fonlarla gerçekleştirmiştir. Bütün engellemelere rağmen 5 yılda mazeret üretmemiş, iş üretmiştir. Toplumun tüm kesimlerini kucaklamış, sosyal demokrat duruşuyla arka mahallelere öncelik vermiştir. Böyle bir başkana bugün yaşatılanlar reva mıdır, ceza mıdır, hak mıdır?"