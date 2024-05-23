İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı’nın açılış konuşmasıyla başlayan panelin moderatörlüğünü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. İbrahim Attila Acar üstlendi. Panelde, Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Kesik, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Memduh Aslan, Yeminli Mali Müşavir Ekrem Kayı ve Avukat Yeminli Mali Müşavir Dr. Numan Emre Ergin konuşmacı olarak yer aldı.

Önemli İsimler Katıldı

İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz de katılım gösterdi. Açılış konuşmalarını İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı'nın yanı sıra, İzmir SMMMO Başkanı Şerif Yıldız ve İzmir YMMO Başkanı Yaşar Zengin yaptı.

Yıldız: "Beyan Sistemi Basitleştirilmeli"

Açılış konuşmasında İzmir SMMMO Başkanı Şerif Yıldız, mevcut vergi sistemindeki sorunları vurgulayarak, yapılacak reformların bu sorunları giderebileceğini belirtti. Yıldız, vergi adaleti, sistemin basitleştirilmesi, vergi teşvikleri, muafiyetler ve dijital sistemin vergiye etkilerine dikkat çekerek, "Bu dört konu acilen ele alınıp düzenlenmeli. Herkes eşit vergi veriyor fakat kimi ülkelerde kişilerin gelirine göre vergi alınıyor. Bizdeki sistemin karışıklığı iş gücünü artırıyor. Beyan sisteminin basitleştirilmesi, teşvik sistemi ve muafiyetlerin etkin şekilde denetlenmesi gerekiyor" dedi.

Zengin: "Vergi Benimsetilmeli"

İzmir İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Yaşar Zengin ise vergi sisteminin toplum tarafından yeterince benimsenmediğini ve beklenen vergi toplama seviyesine ulaşılamadığını ifade etti. Enflasyon düzeltmesiyle ilgili yoğunluğun meslek mensuplarını zorladığını belirten Zengin, "İnsani çalışma koşullarından her geçen gün daha da uzaklaşılmakta. Daha etkin ve adil bir sistem için meslek odalarının taleplerine kulak verilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Alanlı: "Basit Vergi Sistemi Önemli"

İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı, karmaşık vergi sistemlerinin vergi kaçakçılığı ve kayıt dışılığa yol açtığını vurgulayarak, basit bir vergi sisteminin önemini dile getirdi. Alanlı, sistemin basitleştirilmesi için birçok uygulamanın internet üzerinden hayata geçirildiğini de sözlerine ekledi.

Panelde, Türk Vergi Sistemi'nin mevzuat ve uygulamalardan kaynaklı sorunları detaylı bir şekilde ele alındı. Konuşmacılar, daha etkin ve adil bir vergi sistemi için çözüm önerilerini paylaştı.