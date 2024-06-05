İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Cemal Gürsel Askeri Kışlası, sanayi sitesi kurulması amacıyla İzmir Ticaret Odası'na (İZTO) devrediliyor. T.C. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, projeye onay verdi ve kısa süre içinde devir protokolünün yapılacağı açıklandı.

İZTO'dan önemli ziyaret

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, T.C. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i ziyaret etti. Görüşmeye Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mahmut Atilla Kaya, İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Cemal Elmasoğlu ve Emre Kızılgüneşler de katıldı. Toplantıda, Cemal Gürsel Askeri Kışlası’nın sanayi sitesi olarak İzmir Ticaret Odası’na devri ve kurulacak çarşı ile site projesi ele alındı.

Sanayi sitesi projesinin detayları

İZTO Başkanı Mahmut Özgener, sanayi sitesi projesinin İzmir'in önemli bir ihtiyacını karşılayacağını belirtti. Özgener, "Lojistik açıdan avantajlı bir bölgede yer alacak bu proje için Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler'e teşekkür ederiz. Ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki'ye de destekleri için minnettarız. Kısa süre içinde devir protokolünü yapacağız ve projeyi hızla hayata geçireceğiz" dedi.

Projenin içeriği

Projede, üyeler için bağımsız bölümler, yönetim binası, mesleki lise ve çıraklık eğitim binaları, otopark alanları, banka, restoran, market gibi sosyal alanlar, temiz enerji tesisleri ve yeşil alanlar yer alacak. Bu kapsamlı proje, İzmir'in sanayi ve ticaret hayatına büyük katkı sağlayacak.