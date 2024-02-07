Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şikayette bulunan 30 kişinin 23 milyon lirasını dolandırdıkları suçlamasıyla, bir holdingin sahibi S.O, eşi S.O. ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 30 zanlıyı yakalamak için operasyon başlattı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan holding binası, Harmandalı Mahallesi'ndeki danışmanlık şirketi ve bir inşaat şirketinde arama yaptı.

Holding binasının yaklaşık bir hafta önce boşaltıldığı, bina girişine kiralık ilanı asıldığı görüldü.

Adana'da operasyon düzenlendi

Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu öne sürülen holdingin kurucusu ve sahibi S.O. ve eşi S.O, Adana'da saklandıkları ikamette İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Operasyon kapsamında şüphelilerden 26'sı gözaltına alındı.

Zanlıların borsa yatırımları ve satışını yaptıkları tokenle kripto piyasalarında para kazandıracaklarını ve dron fabrikası kurarak kar payı dağıtacaklarını vadettikleri, bu yöntemlerle yaklaşık 2 bin 500 kişiden 2,5 milyar lira topladıkları öne sürüldü.

"Evini, arabasını satanlar, bankadan kredi çekenler oldu"

S.O ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunanların önemli çoğunluğu ise zanlıların kurduğu ilk şirketin bürosunun bulunduğu Harmandalı Mahallesi'nde ikamet ediyor.

Şikayetçilerden Garip Kardaş, kendisinin 7 ay önce sisteme dahil olduğunu, 700 bin lira verdiğini, kar payı olarak 150 bin lira aldığını anlattı.

Kardaş, "Şu anda kredi borçlarım var, çıkmazdayım. Birikmiş param vardı, götürüp onlara verdim. Yüksek kar vadettiler, ilk önce aylık yüzde 15 dediler, sonra da yüzde 17'ye yükselttiler. Bankaya çok borcum var, aylık 40-50 bin lira ödemem var, çaresiz durumdayız." dedi.

Melih Mekik de mahallede para yatırıp yüksek kar alanları görünce kendisinin de sisteme girdiğini ifade ederek, şunları anlattı:

"Bize yüksek kar vadeden portföylerinin olduğunu söylediler. Yozgat'ta dron fabrikasının temel atma fotoğraflarını gösterdiler. Bizim köyün yüzde 90'ının parasını topladılar. Evini, arabasını satanlar, bankadan kredi çekenler oldu. Her ayın sonunda aylık kar payını elden dağıtıyorlardı. Benim 500 bin lira zararım var ama tabii eşimin, dostumun, akrabalarımın 8-10 milyonu gitti. Ben 2,5 ay önce 500 bin verdim. Sonraki ay bana 20 bin lira kar payı verdiler. Ondan sonra 'sorunlar çıktı, halledeceğiz' dediler. Oyalama taktikleriyle 1,5 ay kendilerine ulaşamadım. Holding binasına gittim, içeriye almadılar. 'Ay sonunda hepinizin parasını dağıtacağız' dediler. Sonra bir daha ulaşamadık kendisine. Şikayette bulunduk, artık devlete bırakıyoruz. Umarım yardımcı olurlar, çünkü herkes perişan durumda. Ben hayvancılık yapıyordum, borçlarımı kapatmak için hayvanlarımı sattım."

Yük taşımacılığı yapan Ali Doğan da kamyonunu satarak sisteme para yatırdığını anlatarak, "500 bin lira yatırdım, 200 bin lira kadar kar payı aldım. O zaman ben 'şirketin ismini şapkama yazacağım' dedim, arkadaşlar bana gülmüştü. Kendi kamyonumu sattım, onlara verdim. Şimdi çalışmıyorum." ifadelerini kullandı.