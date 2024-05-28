İzmir ana hat trenleri

Güller Ekspresi

Isparta'nın (Burdur da eklenebilir) güllerini İzmir'e taşıyan Güller Ekspresi, konforlu ve keyifli bir seyahat vadeden modern bir tren seferidir. 4 vagonlu ve toplamda 262 yolcu kapasiteli bu setler, size unutulmaz bir tren yolculuğu sunar.

Güller Ekspresi'nin güzergahı:

Burdur

Isparta

Gümüşgün

Denizli

Nazilli

Aydın

İzmir (Basmane)

Basmane'den saat 23:05'te, Isparta'dan ise 22:30'da hareket eden tren, ortalama 8 saat 30 dakika süren bir yolculukla sizi varış noktanıza ulaştırıyor. Bu sayede hem dinlenerek seyahat edebilir hem de muhteşem manzaranın keyfini çıkarabilirsiniz.

Güller Ekspresi'nin sunduğu bazı imkanlar:

Konforlu ve ferah koltuklar

Klima

WC

Bagaj rafları

Anahtarla kilitli dolaplar

Atıştırmalık ve meşrubat servisi (ücretli)

Wi-Fi (bazı vagonda)

6 Eylül Ekspresi

İzmir ve Bandırma arasında her gün düzenli olarak çalışan TCDD Taşımacılık trenidir. Hem konforlu ve güvenli bir seyahat imkanı sunarken hem de muhteşem manzaralarla görsel bir şölen yaşatır.

Özellikleri:

2+1 pulman vagonları

Geriye yatırılabilen, ergonomik ve geniş koltuklar

Koltuk aralarında ve yanlarda masalar

Bagaj rafları

Tuvaletler

Bazı koltuklarda elektrik prizi

Güzergah:

İzmir Basmane

Manisa

Soma

Balıkesir

Bandırma

Seyahat Süresi:

Yaklaşık 7 saat

17 Eylül Ekspresi

Balıkesir ve İzmir arasında her gün düzenli olarak çalışan TCDD Taşımacılık trenlerinden biridir. Konforlu ve keyifli bir seyahat imkanı sunan bu tren, pulman vagonları ile unutulmaz bir tren deneyimi yaşatır.

Trenin özellikleri:

Pulman vagonlar: Yolcuların konforu ön planda tutularak tasarlanmış, geriye yatırılabilen, ergonomik ve geniş koltuklara sahip vagonlar.

Masalar: Koltuk aralarında ve yanlarda katlanabilir masalar ile seyahatiniz boyunca rahatça çalışabilir veya yemek yiyebilirsiniz.

Bagaj Rafları: Eşyalarınızı güvenli bir şekilde yerleştirebileceğiniz bagaj rafları mevcuttur.

Tuvaletler: Vagonun her iki ucunda da tuvaletler bulunmaktadır.

Bazı Koltuklarda Elektrik Prizi: Seyahatiniz boyunca elektronik cihazlarınızı şarj edebileceğiniz prizlere erişim imkanı sunar.

Güzergah:

Balıkesir (Bandırma)

Soma

Manisa

İzmir (Basmane)

Dönüş güzergahı ise 6 Eylül Ekspresi ile yapılmaktadır

Seyahat süresi:

Yaklaşık 6 saat 40 dakika

Konya Mavi Treni

Konya ve İzmir (Basmane) arasında her gün karşılıklı seferler düzenleyen modern bir tren hizmetidir. Konforlu ve keyifli bir yolculuk vadeden bu tren, farklı vagon seçenekleri ile her ihtiyaca cevap verir.

Vagon seçenekleri:

Yataklı Vagonlar: Her kabinde iki yatak, lavabo, buzdolabı, elektrik prizi ve klima bulunan yataklı vagonlar, özel bir seyahat deneyimi sunar. Kabinler tek kişilik veya çift kişilik olarak tercih edilebilir.

Pulman Vagonlar: 2+1 koltuk düzenine sahip pulman vagonlarda, geriye yatırılabilen, ergonomik ve geniş koltuklar bulunur. Koltukların arkalarında katlanabilir masalar ve bagaj rafları mevcuttur. Vagonun iki tarafında da tuvalet bulunmaktadır.

Yemekli Vagon: 4'er kişilik masalardan oluşan yemekli vagonda, atıştırmalık, sandviç, çay, meşrubat ve su gibi çeşitli yiyecek ve içecekler servis edilmektedir. Restoran, 06.00 ile 23.59 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Güzergah:

Konya Mavi Treni, Konya, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve İzmir güzergahını takip ederek, ortalama 12 saatte seyahatini tamamlamaktadır.

İzmir Mavi Treni

Ankara ve İzmir arasında her gün karşılıklı seferler düzenleyen modern bir tren hizmetidir. Konforlu ve ekonomik bir seyahat imkanı sunan bu tren, farklı vagon seçenekleri ile her ihtiyaca cevap verir.

Vagon Seçenekleri:

Pulman Vagonlar: 2+1 koltuk düzenine sahip pulman vagonlarda, geriye yatırılabilen, ergonomik ve geniş koltuklar bulunur. Koltukların arkalarında katlanabilir masalar ve bagaj rafları mevcuttur. Vagonun iki tarafında da tuvalet bulunmaktadır.

Yataklı Vagonlar: Her kabinde iki yatak, mini buzdolabı, lavabo ve elektrik prizi bulunan yataklı vagonlar, özel bir seyahat deneyimi sunar. Kabinler tek kişilik veya çift kişilik olarak tercih edilebilir.

Yemekli vagon:

Tren içerisinde yer alan yemekli vagonda, atıştırmalık, sandviç, çay, meşrubat ve su gibi çeşitli yiyecek ve içecekler servis edilmektedir. Restoran, 06.00 ile 23.59 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Güzergah:

İzmir Mavi Treni, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Balıkesir ve Manisa güzergahını takip ederek, ortalama 13 saat 40 dakikada seyahatini tamamlamaktadır.

Bölgesel tren seferleri

Alaşehir- Basmane

Nazilli- Basmane

Denizli-Basmane

Uşak-Basmane

Ödemiş-Basmane

Tire- Basmane

Bölgesel trenler, ana hat trenlerinden farklı olarak bazı önemli özelliklere sahiptir. Bu yazıda bölgesel tren biletleri ile ilgili detayları bulabilirsiniz.

Bölgesel tren biletlerinin özellikleri:

Biletler sadece seyahat günü satılır: Bölgesel tren biletleri önceden satın alınamaz ve sadece seyahat gününde istasyon gişelerinden temin edilebilir.

Bilet satış saati: Bilet satış işlemi, seferin çıkış istasyonunda gişelerden hareket saatinden 5 dakika öncesine kadar yapılmaktadır.

Yolculuk süresi: Bölgesel trenler genellikle kısa ve orta mesafeli seferler için kullanılır. Bu nedenle seyahat süreleri ana hat trenlerine göre daha kısadır.

Bölgesel tren bileti alma:

Bölgesel tren bileti almak için seyahat gününde gideceğiniz istasyona gitmeniz ve gişelerden bilet satın almanız yeterlidir. Bilet alma işlemi sırasında kimlik belgenizi ibraz etmeniz gerekmektedir.

Dikkat

Bilgiler güncel tarih itibariyle geçerlidir. Güncel bilgiler için TCDD web sitesini veya mobil uygulamasını kontrol etmeniz önerilir.

Bazı istasyonlarda durmama ihtimali olabilir.

Hizmetler ve imkanlar vagona göre değişiklik gösterebilir.

Fiyatlar sezona ve vagon tipine göre değişiklik gösterebilir.