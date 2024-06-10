İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde 53. Kiraz ve 20. Fidancılık Festivali düzenlendi.

Bademli Mahallesi'nde gerçekleştirilen festivalin açılışında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, festivalde yaptığı konuşmada, yörenin kültürel değerlerine sahip çıkıp gelecek nesillere aktarmak istediklerini belirterek, "Bizler, dünyanın en güzel coğrafyasında, en güzel memleketinde, o memleketin de en güzel, yaşanabilir, bolluk, bereket dolu yöresinde yaşıyoruz. Kiraz ve Fidancılık Festivalimizin ürünümüzün bereketine bereket katmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Festival kapsamında düzenlenen kiraz teşvik yarışmasında Melih Kırbaş 1'inci, Ecdar Cezayirli 2'nci, Sezgin İri 3'üncü oldu.

Meyve fidanı teşvik yarışmasında da Ferhat Yararlı, Halil Solmaz ve Ali Kapı dereceye girdi.

Kiraz güzeli yarışmasında ise Evin Akdeniz, Melda Yaman ve Meyve Baturay ilk üçe seçildi.

Belediye Başkanı Turan yarışmada 1. olan Akdeniz'e kirazdan yapılan tacı ve çeşitli hediyeleri takdim etti. Diğer dereceye girenlere de hediyeleri verildi.

Etkinlikte zeybek gösteriminin yanı sıra Fatma İşcan ve Ali Çakar da konser verdi.