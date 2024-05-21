İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen oturuma İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Levent Zafer Yıldır başkanlık yaptı. Oturuma, 30 ilçe belediye başkanının yanı sıra belediye meclis üyeleri de katıldı.

Seçim Süreci

Seçimler, tek ve blok liste yöntemiyle gerçekleştirildi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubu, listesini başkanlık divanına teslim ederken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) grubu liste oluşturmadı. Oluşturulan listelerde AK Partili hiçbir ismin yer almaması dikkat çekti. Toplam 810 üyenin bulunduğu seçimlerde 421 üye oy kullandı. Sandık sonuçlarına göre 420 oy geçerli sayılırken, 1 oy boş kullanıldı.

Seçim sonucunda TBB Meclisi'nde İzmir'i temsil edecek 28 asil üye belirlendi. Bu asil üyeler şu isimlerden oluştu:

Asil Üyeler

Hayati Okuroğlu - Tire Belediye Başkanı

Onur Yiğit - Balçova Belediye Başkanı

Selçuk Balkan - Urla Belediye Başkanı

Erman Uzun - Narlıdere Belediye Başkanı

İsmail Yetişkin - Seferihisar Belediye Başkanı

Lal Denizli - Çeşme Belediye Başkanı

Adil Kırgöz - Dikili Belediye Başkanı

Nasuh Coşkun - Kiraz Belediye Başkanı

Davut Sakarsu - Bayındır Belediye Başkanı

Filiz Ceritoğlu Sengel - Selçuk Belediye Başkanı

Mustafa Günay - Güzelbahçe Belediye Başkanı

Saniye Fıçı - Foça Belediye Başkanı

Sema Bodur - Kınık Belediye Başkanı

İlkay Girgin Erdoğan - Karaburun Belediye Başkanı

Şakir Başaran - Beydağ Belediye Başkanı

Zafer Levent Yıldız - İzBB Meclis Üyesi

Saadet Çağlın - İzBB Meclis Üyesi

Yağmur Yurdakul Özkan - İzBB Meclis Üyesi

Aras Kaynarca - İzBB Meclis Üyesi

Altan İnanç - İzBB Meclis Üyesi

Tamer İmal - İzBB Meclis Üyesi

İpek Kul - İzBB Meclis Üyesi

Sultan İpekli Aksoy - İzBB Meclis Üyesi

Selami İyier - Karabağlar Meclis Üyesi

Mustafa Özuslu - İzBB Meclis Üyesi

Celal Yıldız - İzBB Meclis Üyesi

Savaş Dağdeviren - İzBB Meclis Üyesi

Bilge Kasırga Sözcü - İzBB Meclis Üyesi

Yedek Üyeler

Seçimlerde ayrıca 14 yedek üye de belirlendi. Yedek üyeler ise şunlardır:

Ali Bor - İzBB Meclis Üyesi

Mustafa Vatansever - İzBB Meclis Üyesi

Sedef Can - İzBB Meclis Üyesi

Ümran Göçen - İzBB Meclis Üyesi

Esra Koçdemir - İzBB Meclis Üyesi

Memet Eren - İzBB Meclis Üyesi

Nilüfer Bakoğlu Aşık - İzBB Meclis Üyesi

Tuğçe Gülcüler - İzBB Meclis Üyesi

Uygar Kanmış - İzBB Meclis Üyesi

Erhan Erdil - İzBB Meclis Üyesi

Gökalp Erhan Güzel - İzBB Meclis Üyesi

Görkem Çolak - İzBB Meclis Üyesi

Günay Önder - İzBB Meclis Üyesi

Ferdi Hepyılmaz - İzBB Meclis Üyesi