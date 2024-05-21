İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen oturuma İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Levent Zafer Yıldır başkanlık yaptı. Oturuma, 30 ilçe belediye başkanının yanı sıra belediye meclis üyeleri de katıldı.
Seçim Süreci
Seçimler, tek ve blok liste yöntemiyle gerçekleştirildi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubu, listesini başkanlık divanına teslim ederken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) grubu liste oluşturmadı. Oluşturulan listelerde AK Partili hiçbir ismin yer almaması dikkat çekti. Toplam 810 üyenin bulunduğu seçimlerde 421 üye oy kullandı. Sandık sonuçlarına göre 420 oy geçerli sayılırken, 1 oy boş kullanıldı.
Seçim sonucunda TBB Meclisi'nde İzmir'i temsil edecek 28 asil üye belirlendi. Bu asil üyeler şu isimlerden oluştu:
Asil Üyeler
Hayati Okuroğlu - Tire Belediye Başkanı
Onur Yiğit - Balçova Belediye Başkanı
Selçuk Balkan - Urla Belediye Başkanı
Erman Uzun - Narlıdere Belediye Başkanı
İsmail Yetişkin - Seferihisar Belediye Başkanı
Lal Denizli - Çeşme Belediye Başkanı
Adil Kırgöz - Dikili Belediye Başkanı
Nasuh Coşkun - Kiraz Belediye Başkanı
Davut Sakarsu - Bayındır Belediye Başkanı
Filiz Ceritoğlu Sengel - Selçuk Belediye Başkanı
Mustafa Günay - Güzelbahçe Belediye Başkanı
Saniye Fıçı - Foça Belediye Başkanı
Sema Bodur - Kınık Belediye Başkanı
İlkay Girgin Erdoğan - Karaburun Belediye Başkanı
Şakir Başaran - Beydağ Belediye Başkanı
Zafer Levent Yıldız - İzBB Meclis Üyesi
Saadet Çağlın - İzBB Meclis Üyesi
Yağmur Yurdakul Özkan - İzBB Meclis Üyesi
Aras Kaynarca - İzBB Meclis Üyesi
Altan İnanç - İzBB Meclis Üyesi
Tamer İmal - İzBB Meclis Üyesi
İpek Kul - İzBB Meclis Üyesi
Sultan İpekli Aksoy - İzBB Meclis Üyesi
Selami İyier - Karabağlar Meclis Üyesi
Mustafa Özuslu - İzBB Meclis Üyesi
Celal Yıldız - İzBB Meclis Üyesi
Savaş Dağdeviren - İzBB Meclis Üyesi
Bilge Kasırga Sözcü - İzBB Meclis Üyesi
Yedek Üyeler
Seçimlerde ayrıca 14 yedek üye de belirlendi. Yedek üyeler ise şunlardır:
Ali Bor - İzBB Meclis Üyesi
Mustafa Vatansever - İzBB Meclis Üyesi
Sedef Can - İzBB Meclis Üyesi
Ümran Göçen - İzBB Meclis Üyesi
Esra Koçdemir - İzBB Meclis Üyesi
Memet Eren - İzBB Meclis Üyesi
Nilüfer Bakoğlu Aşık - İzBB Meclis Üyesi
Tuğçe Gülcüler - İzBB Meclis Üyesi
Uygar Kanmış - İzBB Meclis Üyesi
Erhan Erdil - İzBB Meclis Üyesi
Gökalp Erhan Güzel - İzBB Meclis Üyesi
Görkem Çolak - İzBB Meclis Üyesi
Günay Önder - İzBB Meclis Üyesi
Ferdi Hepyılmaz - İzBB Meclis Üyesi