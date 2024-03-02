İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in gençlik kenti İzmir hedefiyle Konak ve Bornova’da metro istasyonu çıkışlarında kurulan İzmirli Kahve’nin üçüncü şubesi Fahrettin Altay metro istasyonu karşısında açıldı. Başkan Tunç Soyer’in ev sahipliğinde yapılan açılışta Bostanlı ve Buca Tınaztepe’de yeni şubelerin de en kısa sürede faaliyete geçeceği belirtildi. Açılışta Başkan Soyer’e İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Aydın, CHP önceki dönem İzmir milletvekili Kani Beko, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Büyükşehir Belediyesine bağlı şirketlerin yöneticileri ve yurttaşlar eşlik etti.

“BU GÜZELİM MEMLEKETİN BU GENÇLERE İHTİYACI VAR”

Açılışta konuşan Başkan Soyer, “Özellikle gençler için hep kafa yorduk. Gençlerin bu şehirdeki hayatını iyileştirecek, kolaylaştıracak, bu şehirden keyif almalarını sağlayacak neler yaparız diye düşündük. Ücretsiz çamaşırhane, taşınacaklarsa nakliye hizmetine kadar birçok alanda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü bu güzelim memleketin bu gençlere ihtiyacı var. Bu gençlerin bu güzelim memleketi terk edip gitmemesi lazım. Memleketlerini sevmeleri ve bu memleket için biz ne yapabiliriz diye düşünmeleri lazım. Bizim de işimiz onların hayatını kolaylaştırmak, iyileştirmek. Elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince bunu yapmaya çalıştık. İzmirli Kahve de onlar için aslında. Dışarıda çok para vermesinler, daha makul fiyata yine lezzetli kahve içebilsinler istedik. Hayırlı olsun diliyorum” ifadelerini kullandı.

İZMİRLİ KAHVE MENÜSÜNDE NELER VAR?

İzmirli Kahve’nin menüsünde Güney Amerika kahvelerinin kaliteli ve seçilmiş çekirdeklerinden elde edilen kahveler yer alıyor. Kahveler, alanında uzman baristalar tarafından hazırlanıyor. Her geçen gün artan kahve fiyatlarına karşın herkesin ulaşabilmesi için uygun fiyatlı menüsüyle hizmet veren İzmirli Kahve’nin sıcak içecek menüsünde, espresso 30/40 TL, americano 40 TL, latte 50 TL, cappuccino 50 TL, flat white 55 TL, karamel macchiato 65 TL, mocha 70 TL, white mocha 70 TL, Türk kahvesi 35 TL ve filtre kahve 40 TL’den satışa sunuluyor. Soğuk içecek menüsünde ise soğuk kahve seçeneklerinin yanı sıra cool lime 55 TL, hibiscus 55 TL, satsuma 55 TL, soda 15 TL, su 5 TL ve cam su 20 TL fiyattan satılıyor.