Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümünde öğretim görevlisi, İzmir’in tanınmış hukuk bilim insanlarından Prof. Dr. Serkan Çınarlı, dedesinin Çanakkale savaşına katılan askerlerden birisini olduğunu ve hayatını orada kaybettiğine dair duyumlar üzerine Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanları Başkanlığı’na başvuruda bulunarak, dedesi ‘Ali’nin Çanakkale Savaşında şehit olup, olmadığını tespit edilmesini istedi.

Ailesinin ileri gelenlerinden genç yaşlarda edindiği bilgiye göre dedesi Ali’nin Çanakkale Savaşı’na katılan birliklerde olduğunu ve sonrasında kendisinden hiç haber alınmadığını bilen Prof. Dr. Serkan Çınarlı, bu durumun tespit edilmesiyle ilgili yapılan çalışmanın sonucu aldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanlar Başkanlığı yaptığı inceleme sonucunu Prof. Dr. Serkan Çınarlı’ya bildirdi. Prof. Dr. Çınarlı’ya, ‘Dedeniz Ali, 42. Alay 4. Tabur. 1. Bölüğünde Çanakkale Savaşı’na katılmış, şehit olmuş ve şehit ismi Çanakkale Şehitler Abidesi Anı Şehitliği’nde yazılır olduğu bildirildi.

Prof. Dr. Serkan Çınarlı, 18 Mart Çanakkale Zaferinin yıl dönümünde gelen bu bildirimi sosyal medya hesabından paylaştı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanlar Başkanlığı tarafından bildirimi sayfasına koyan Prof. Dr. Çınarlı, "Ben senin torunun olmaktan fevkalade razıyım. Hakkını helal et. Vatan size minnettar" sözleriyle paylaştı.