31 Mart Yerel Seçimleri'ne kısa bir zaman kala çalışmalarını, çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmadan tam gaz sürdüren İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale, Medya Ege'ye konuk oldu. Gazetemize konuşan Özlale, çalışmalarından ve projelerinden bahsetti.

"BİZ BU İPİ GÖĞÜSLERİZ"

Güne Medya Ege ile başlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan Özlale, seçim öncesi saha çalışmalarından bahsederek, "Özellikle son 2 haftada tanınırlık çok arttı. İnsanlar, projelerimize çok ilgi göstermeye başladı. Dolayısıyla son 2 hafta enerjimizi daha da arttırarak gidersek ki, bu dirayet bu azim bizde var, biz bu ipi göğüsleriz" dedi.

"HİÇBİR KİŞİYE BELEDİYEDE İŞ GARANTİSİ VERMİYORUM"

Vatandaşlardan gelen talepleri anlatan Özlale, "Bir çok ilçede bir çok farklı talep geliyor. Mesela civar ilçelerde en çok gelen talepler, düğün salonları ile ESHOT seferlerinin artırılması. Şehrin merkezinde en fazla gelen talepse yolların kötülüğü ve otopark problemi. Ben Türkiye'de bu kadar fazla park probleminin olduğu başka şehir görmedim. Altyapı ile ilgili de çok talep geliyor. Bunun yanı sıra şehirde bir deprem tehlikesi var. İnsanlar afetlere dirençli bir kentsel dönüşüm istiyorlar. Bunun da yolu belli. Ada bazlı kentsel dönüşüm. Biz bunu da vatandaşa sunuyoruz. Bunun dışında çocuğuna iş isteyenlerin sayısı çok. Ben çocuğuna iş isteyen hiçbir kişiye belediyede iş garantisi vermiyorum. Ama diyorum ki; ben burayı girişimcilik ve inovasyon şehri yapacağım. Özellikle gençler, girişimcilik ve inovasyonla beraber bu şehirde, hayallerini gerçekleştirme fırsatı bulacak" dedi.

"İZMİR'DE BÜTÜN SORUNLARA HAKİMİM"

Yaş almış vatandaşların 'Kurtar bizi bu şehrin keşmekeşliğinden' dediklerini dile getiren Özlale, "Ben de diyorum ki; şehrin dışında kurulacak bir 'İkinci Bahar Yaşam Köyleri'nde rahatlıkla buradan kurtulabilirsiniz. İzmir'in eğitimli bir çocuğu olarak ben, İzmir'de hem çevrede hem de merkezdeki bütün sorunlara hakimim ve bunu nasıl çözeceğimi bütün vatandaşlara anlatıyorum. İnanılmaz da güzel tepkiler alıyoruz. İnsanlar tanıdıkça bana daha fazla teveccüh gösteriyorlar" şeklinde konuştu.