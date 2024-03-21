İzmir'de son günlerde güneşli ancak serin havalar etkili oluyor. Meteorolojiden alınan verilere göre ise serin havalar yerini sıcak havalara bırakacak.

Yarın yani 22 Mart Cuma günü İzmir'de sıcaklık 16 derece olacak. Cumartesi günü ise hava güneşli ancak 18 derece. Pazar günü sıcaklık biraz artacak ve 19 dereceye yükselecek.

İzmir'de yeni hafta ise sıcaklıklar yükselmeye başlayacak. Pazartesi günü sıcaklık gündüz 19 gece ise 8 derece olacak.

Salı gününden itibaren gündüz ve gece sıcaklığı artıyor. Gündüz sıcaklık 20 derece gece ise 12 derece olacak.

Çarşamba günü sıcaklıklardaki artış sürecek. Çarşamba günü İzmir'de güneşli ve 22 derece bir sıcaklık olacak. Gece sıcaklığı ise 13 derece.

Perşembe günü ise sıcaklıklar 24 dereceye kadar çıkacak. Gece ise sıcaklık 15 derece olacak.