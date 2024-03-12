İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in başlattığı altyapı atağı ve 30 ilçeye eşit hizmet vizyonu doğrultusunda kent genelinde altyapı imalatlarına devam ediyor. Bergama ilçesine bağlı İslamsaray Mahallesi’nde de bu kapsamda yaklaşık 9,5 kilometrelik altyapı çalışması yapıldı. 2023 yılının son aylarında başlayan atık su ve yağmur suyu ayrıştırma hattı imalatları, İZSU ekiplerinin yoğun mesaisiyle, geçtiğimiz günlerde sona erdi.

İZSU ekipleri İslamsaray Mahallesi’nde 6 bin 500 metre atık su hattı ile 2 bin 800 metre yağmur suyu ayrıştırma hattı imalatının yanı sıra 330 metre de ızgara imalatı yaptı. Yetkililer imalatların, bölgenin altyapı ihtiyacını uzun yıllar sorunsuz bir şekilde karşılayacağını belirtirken, yatırımın İZSU’ya maliyeti ise yaklaşık 27 milyon lira oldu.