Mahsur kalanlar ile kaybolanları bulmak için termal dron ve eğitimli köpekleri kullanan JAK timleri, ihbar ulaştığı andan itibaren 2 dakika içerisinde müdahale noktasından kar motorlarıyla çıkış yapıp, koordinatlarını belirledikleri tatilciye ulaşıyor. Kuruldukları 1998 yılından bu yana 16 bin 250 olaya müdahale eden JAK timlerinin 'beyaz cennet'teki nefes kesen kış tatbikatı DHA tarafından görüntülendi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timleri, kayak sezonunun devam ettiği 2 bin 543 metre yüksekliğindeki Uludağ'da 7 gün 24 saat 3 tim ile teyakkuz halinde. Hareket kabiliyetlerini geliştirmek için, belirli periyotlarla arama kurtarma tatbikatları gerçekleştiren JAK timlerinin kış tatbikatı, DHA tarafından görüntülendi. JAK timleri, senaryo gereği, kayakçının pist dışına çıkıp yaralanarak ormanda mahsur kaldığı ihbarıyla harekete geçti. İkişer kişilik ekipler, yanlarındaki arama-kurtarma köpeğiyle, kar motorlarıyla zirveye çıkıp, ihbara göre belirlenen koordinatlara ulaştı. Ardından kayakçının olduğu değerlendirilen bölgede termal dron ve eğitimli köpekle arama başlatıldı. Bulunduğu nokta belirlenen kayakçı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından termal battaniyeyle koruma altına alındı. Kayakçının, arkasında sedye bulunan kar motoruyla oteller bölgesine götürülmesiyle tatbikat sona erdi.

Bir başka tatbikatta ise bozulan telesiyejde bir tatilcinin mahsur kaldığı ihbarıyla harekete geçen ekipler, yine kar motorlarıyla engebeli ve dik araziye ulaştı. 2 JAK personeli telesiyeje çıkıp gerekli önlemleri aldıktan sonra tatilciyi kurtarmak için harekete geçti. Halatla bağlandığı tel üzerinden telesijeydeki tatilciye ulaşan JAK personeli, koruma setiyle güvenliğini sağladığı tatilciyi 10 metre yüksekten indirerek kurtardı.

HER TÜRLÜ İKLİM KOŞULUNA GÖRE EĞİTİLİYORLAR

Uludağ'da, 3 timde görev yapan JAK timleri, her türlü iklim koşulundaki çalışmalar için Ankara'da, Jandarma Genel Komutanlığı'nda özel olarak eğitiliyor. Bursa kent merkezi ile ilçeler ve çevre illerdeki olası afet olaylarında da etkin rol oynayan JAK timleri, kış sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uludağ'da, 7 gün 24 saat görev yapıyor.

Yaralanma, mahsur kalma ve kayıp olaylarına, 11 kar motoru ve 3 UTV ile anında müdahale ettiklerini söyleyen JAK Timi Komutanı Başçavuş Yasin Demirkan, "Mevsim şartlarına göre değişen eğitim faaliyetleri ve tatbikatlar icra edilirken, kış sezonunda ise meydana gelebilecek kaybolma, mahsur, kalma, sportif kazalar, telesiyej arızaları gibi olaylara müdahale ve 24 saat esasına göre hazır kıta faaliyeti icra edilmektedir. Değişen hava şartlarına uygun malzeme ve teçhizat seçimi yapılarak, olaylara en emniyetli şekilde müdahale ve arama kurtarma faaliyetleri icra edilmektedir. Bursa Jandarma Arama Kurtarma timleri, 3 tim ile 24 saat esasına göre Uludağ bölgesinde meydana gelebilecek olaylara müdahale etmektedir. Jandarma Arama Kurtarma timleri kuruluş tarihi olan 16 Mayıs 1998 tarihinden itibaren 16 bin 250 olaya müdahale etmiştir" dedi.

1 AYDA 160 OLAYA MÜDAHALE

2023 kış sezonunda 3 bin 804 kaybolma, mahsur kalma ve yaralanma olayına, 2024 yılının ilk 1 ayında ise 160 olaya müdahale ettiklerini söyleyen Başçavuş Demirkan, ihbar geldikten sonra yaşanan süreci ise şu sözlerle anlattı:

"Jandarma Arama Kurtarma Müdahale Noktasında hazır olarak beklediğimiz için, 2 dakika içerisinde olaya müdahale için çıkış yapılmakta, mesafenin uzaklığına göre 4 veya 5 dakika içerisinde olaya müdahale etmekteyiz. İhbarın alınması, kazazede veya ihbarcıyla irtibat kurulması, kazazedenin bulunduğu koordinatların tespiti, AFAD, 112, UMKE gibi diğer birimlerle koordinasyon kurulması, mevsim, hava ve yol durumu gibi şartların değerlendirilmesi, göreve yönelik uygun malzeme ve teçhizat seçimi, göreve çıkış, intikal, kazazedeye ilk müdahale, tahliye planı yapılması ve kazazedenin güvenli bölgeye tahliyesi gerçekleştiriliyor."

HER ZAMAN HAZIR OLDUĞUMUZU BİLMELERİNİ İSTERİZ

Kayak kazalarının önlenmesi için tatilcilere uyarıda bulunduklarını belirten Demirkan, Uludağ'da dağcılık faaliyetleriyle ilgili alınması gereken önlemlere de dikkat çekerek, "Mevsim şartlarına uygun donanımla Uludağ bölgesine gelmeleri, yapacakları dağcılık faaliyetlerinin öncesinde ve sonrasında ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi vermeleri, kayak yaparken meydana gelebilecek her türlü sportif yaralanma, kaybolma, mahsur kalma gibi durumlarda 112 ihbar hattını arayarak yardım çağrısında bulunmaları gerekiyor. Jandarma Arama Kurtarma timleri olarak, vatandaşımızın can güvenliği için her zaman hazır olduğumuzu bilmeleri ve hissetmeleri gerektiğini söylemek isteriz" ifadelerini kullandı.