Günlük aktivitelerinizde bile ayaklarınız büyük bir yük altında kalır. Spor yaparken ise vücut ağırlığınızın 3-4 katı kadar bir baskı ayaklarınıza biner. Bu yüzden, doğru spor ayakkabısını seçmek hayati önem taşır. İşte spor ayakkabısı seçiminde dikkat etmeniz gereken 10 önemli kriter:

1. Ayakkabının ayağa uyum sağlaması

Ayakkabının ayağınıza tam oturması, ayağınızdaki 26 kemik ve ilgili eklem ile bağların oluşturduğu uzunlamasına ve enlemesine kemerleri desteklemesi gerekir.

2. Ortopedik destek

Ayağınızda mevcut bir sorun veya eski bir yaralanma varsa, hekiminize danışarak tabanlık veya ortotik kullanımı ile spora bağlı olası problemleri önleyebilirsiniz.

3. Darbe emici taban

Ayakkabının tabanı, spor sırasında maruz kalınan darbe ve basıncı emebilmelidir. Aynı zamanda dayanıklı olmalı ve tırtıllar tabana eşit şekilde yayılmalıdır.

4. Esnek ön uç

Ayakkabının ön kısmı esnek ve yumuşak olmalı, koşu sırasında ayak parmaklarının bükülmesine izin vermelidir. En az 45 dereceye kadar bükülebilmelidir.

5. Yumuşak topuk

Ayakkabının topuk kısmı yumuşak ve kalın olmalı, darbeleri emerek ayak tabanını iyi sarmalı ve hareketini engellemelidir.

6. Aşil koruyucu yastıkçık

Topuktan yukarı doğru aşil tendonunu koruyucu bir yastıkçık bulunmalıdır.

7. İç taban desteği

İç tabanı kemerleri desteklemeli ve parmakların bulunduğu uç kısmında yukarıya doğru kalkarak ayak parmaklarını yandan sarmalıdır.

8. Sağlam ve havalı saya

Ayakkabının sayası sağlam, hareketli ve ayağın nefes almasını sağlamalıdır. Ayağı iyi sararak burkulmaları önlemelidir.

9. Yumuşak dil ve kenarlar

Ayakkabının dili ve kenarları yumuşak kauçuktan olmalı, bağcıklar ayak bileği hareketini fazla kısıtlamamalıdır.

10. Uygun numara

En uygun ayakkabı, ayağı sıkmadan sıkı biçimde oturmalıdır. Ayak parmaklarına yeterli hareket alanı sağlamalı ve birinci ayak parmağı ile ayakkabı ucu arasında 1 cm’lik boşluk bulunmalıdır.

Ayakkabı alırken dikkat edilmesi gerekenler

Ayakkabı alırken, spor yaparken giyeceğiniz çoraplarla öğleden sonra deneme yapın. Mağaza içinde yürüyerek veya koşarak ayakkabının uygunluğunu test edin. Spor türüne uygun ayakkabı tercih edin: Koşu için topuk tabanı kuvvetli, tenis için yanları destekli, yürüyüş için tabanı sert, iç tabanı yumuşak ve katı topuk desteği olan ayakkabılar önerilir.

Ayakkabılarınızın ömrünü uzatmak için ipuçları

Ayakkabılarınızı sıkça değiştirip temiz tutun ve dinlendirin. Kalıba koyarak doğal koşullarda kurumalarına izin verin, güneşte veya ocağın karşısında kurutmayın. Ayakkabının iç tabanını belirli aralıklarla değiştirin. Düzenli spor yaptığınızda, ayakkabınız 6-9 ayda aşınacaktır, bu aşınmalara dikkat edin.