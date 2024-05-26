İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü, Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi kapsamında Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyesinde Oksijen Kaynakçılığı Kursu veriyor. 240 saat teorik ve uygulamalı eğitim alan 9 kadın kursiyer, oksijen kaynakçılığının tüm aşamalarını tek tek öğreniyor. Kadınların her alanda çalışabileceğini vurgulayan kursiyerler, erkek egemen sektörde var olmayı ve başka kadınlara örnek olmayı hedefliyor.

“Her şeyin sanal olduğu bir dönemde elle tutulur bir iş yapıyorum”



Yazılım alanında eğitim alan ve ardından kursa katılan 25 yaşındaki Özge Bektaş, “Kaynak yazılımı alanında çalışmayı düşündüğüm için önce kaynakçılığı öğrenmek istedim. Ailem ve arkadaşlarım da beni teşvik etti. Her şeyin dijitalleştiği ve sanal olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Elle tutulur bir iş yapmak bana keyif veriyor. Kariyerimi bu alanda ilerletmek istiyorum. Bu kurs da benim ufkumu açtı. Kadınlar olarak attığımız her adımın radikal olduğunu düşünüyorum. Mesleklerin cinsiyetsiz olduğunu savunan bir insanım ve erkeklerin domine ettiği bir alanda çok güzel bir adım attığımızı düşünüyorum” dedi.

“Hedefimize koşarak ilerliyoruz”



30 yaşındaki iki çocuk annesi kursiyer Yaprak Zöngül de “Daha önce çalışma hayatım olmamıştı. Çocuklarım ve evimi odağıma alarak yaşıyordum. Arkadaşımın tavsiyesi üzerine bu kursa başladım. Kaygılarım vardı ama artık kendime yönelik bir şeyler yapmak istiyordum. Oksijen kaynakçılığı işi ilgimi çekti. Eşim de beni destekliyor, iş planlamalarını kursuma göre yapıyor. Kurs bittikten sonra çalışmak istiyorum. Biz kadınlar her yeri renklendirip, çiçeklendireceğiz. Kadınlar bu işi çok güzel yapabilir. Bu yüzden hedefimize koşarak ilerliyoruz” sözlerine yer verdi.

Annesi için kurs ararken kaynakçılığa başladı



Annesini bir kursa yönlendirmek için arayış içindeyken Meslek Fabrikası’nın Oksijen Kaynakçılığı Kursu ilanı ile karşılaştığını ifade eden 23 yaşındaki kursiyer Ceren Yıldız, “Ben İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde eğitim aldım. Oksijen kaynakçılığı işini de öğrenerek ülkeme katkıda bulunmak, başka kadınlara örnek olmak istiyorum. Bu iş çok zevkli, kadınlara tavsiye ediyorum. Kadının yapamayacağı hiçbir iş yok. İstedikten sonra herkes başarabilir” ifadelerini kullandı.

Aşçılığı bıraktı, kaynakçılık kursuna başladı



Kursta eğitim görmekten büyük keyif aldığını dile getiren 27 yaşındaki Tuğçe Bırak, şöyle konuştu: “Ben daha önce aşçılık yapıyordum ama mesleğimi bazı sebeplerden dolayı bıraktım. Oksijen kaynakçılığı eğitimimiz çok güzel ilerliyor. Kurs bitiminde öğrendiğim bilgileri uygulayabileceğim bir alanda çalışmak istiyorum. Bu mesleği ‘kadınlar yapamaz’ diye düşünülüyor. Arkadaşlarıma kurstan bahsettiğimde onlar da böyle düşünmüştü. Kadının olduğu her yerde güzellikler olur. Biz kendimize bu konuda güveniyoruz. İşimizdeki başarımızla bunu kanıtlayacağımızı düşünüyoruz.”

“Meslekler cinsiyete göre ayrıştırılmamalı”



Uzun süre futbol oynayan ancak sakatlığı nedeniyle spora ara verdiğini belirten 27 yaşındaki Nagihan Evcil, “Kaynak yapmak bana çok iyi geldi. Kursa başlarken herhangi bir olumsuz eleştiri ile karşılaşmadım çünkü çevremdeki herkes benim böyle bir işi yapabileceğimi biliyor. İşi öğrenip iyi bir firmada çalışmak istiyorum. Kendi işyerimi açıp istihdam da sağlayabilirim. Bence meslekler cinsiyete göre ayrıştırılmamalı. Erkekler kadar kadınlar da birçok işi yapabiliyor. Erkekler daha çok düz mantıkla hareket ederken, biz kadınlar daha ayrıntılı düşünüyoruz. Bu yüzden kadınların daha farklı alanlarda çalışması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

“İlk defa kadınlara kaynakçılık eğitimi verdim”



Kadın kursiyerlere mesleğin inceliklerini aktaran Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Bölümü Alan Şefi ve Kurs Öğretmeni Akif Canmaya, “Oksijen kaynakçılığında yapılabilecek tüm kaynak türlerini, kurs kapsamında kadın kursiyerlerimize öğretiyoruz. 43 yıllık meslek hayatımda ilk defa kadınlara yönelik eğitim verdim. Bundan çok büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Kadınların bu konuda erkeklerden daha üstün olduğunu söyleyebilirim. Kadınların bu mesleği biz erkeklerin elinden alabileceğini düşünüyorum” dedi.

Sektörün ihtiyacı karşılanacak



Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı tarafından yürütülüyor. Projenin İzmir’deki uygulama paydaşı İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü,Oksijen Kaynakçılığı Kursu’nu UNDP, İnci Vakfı, İmbat İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri ile Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle sürdürüyor. Kursa katılım için kadınlardan 18-29 yaş aralığında olmaları, en az ilköğretim düzeyinde eğitim almış olmaları ve herhangi bir işte çalışmama şartları arandı. Eğitim sayesinde hem sektör için kaynakçı ihtiyacının karşılanması hem de kadınların kaynakçılık alanında da yer alabilmesi hedefleniyor.