İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 7 ilde, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Şantaj' ve 'Tehdit' suçlarını işleyen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Kafes-36' operasyonlarında 7'si yabancı uyruklu, 18 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonda ev ve araçlardaki aramalarda; 300 bin TL değerinde döviz, 180 bin 665 TL, 33 cep telefonu, 27 sim kartı, 47 farklı bankalara ait banka kartları, 3 hesap cüzdanı, 1 tapu senedi, 1 sözleşme, yabancılar adına düzenlenmiş sahte çalışma belgeleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı evrakı ele geçirildi. Ayrıca şüphelilere ait 2 otomobile el koyuldu.

Şüpheliler, dün emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü savcılık ifadesinin ardından serbest kalırken, mahkemeye çıkarılan 14 kişiden 9'u tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.