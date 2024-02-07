Kağıthane Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitime Destek Platformu, Cihannüma, Eğitim-Bir-Sen, Ensar Vakfı, İlçe Müftülüğü, Anadolu Gençlik Derneği, Hayrat Vakfı, İmam Hatip Mezunları Derneği, Türkiye Gençlik Vakfı, İnsan ve Medeniyet Hareketi ve İHH'nın paydaş olduğu camiye gelen çocukları ve gençleri ödüllendirmek için bir projeye hayata geçirildi.



'Gençlik Uyanıyor, Ailecek Duada Buluşuyor' adlı proje kapsamında her pazar günü ilçenin farklı camilerinde düzenlenen buluşma programı ile çocuk ve gençlerin camilere özendirilmesi ve dini pratiklerini yerine getirerek bilgi edinmesi amaçlanıyor. Projenin sonunda en az 10 kez camiye gelen çocuk ve gençler bisikletle ödüllendirilecek.



Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin her pazar sabah namazı buluşmalarına katılarak çocuk ve gençlerle bir araya geldiğini söyleyerek "Çocuk ve gençlerimiz projeye yoğun ilgi gösterdi. Çoğu da aileleriyle birlikte katılıyor. Her pazar 2 bine yakın bir cemaat oluşturuyoruz. Hem maneviyatlarını geliştirsinler hem de böylesi huzurlu bir ortamın güzelliğini ailecek tatsınlar istiyoruz. Teşvik etmek amacıyla da onları ödüllendireceğiz. Katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.



