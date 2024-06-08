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Rüzgarın etkisiyle diğer tarlalara sıçrayan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve köy koruyucularınca yapılan 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Şekeroba Mahallesi Sağlık Ovası'nda (Gavur Gölü) buğday tarlalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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